Universidad amazónica ha invertido unos USD 400 000 en ayudas

Ikiam, la universidad pública de la Amazonía de Ecuador cumple este domingo 20 de octubre del 2019 cinco años de creación, tiempo en el que ha invertido unos USD 400 000 entre becas y ayudas económicas, y en el que ha conseguido también apoyo de la Unión Europea para financiar diez proyectos de investigación.

Ubicada en la provincia de Napo, esta universidad se caracteriza por tener dentro de su oferta académica carreras no tradicionales con un claro sentido de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.



Entre ellas, ofrece ingenierías en Ciencias del Agua, Ecosistemas, Geociencias, Agroecología y Biotecnología, y también cuenta con una licenciatura en Biocomercio y la carrera de Arquitectura Sostenible.



En la actualidad Ikiam cuenta con más de un millar de estudiantes de todas las provincias de Ecuador, la gran mayoría son originarios de la Amazonía ecuatoriana, específicamente de la provincia de Napo.



La Universidad registra un porcentaje alto de estudiantes situados en quintiles 1 y 2, es decir, jóvenes que provienen de hogares con dificultades económicas y que en su mayoría, son los primeros de sus familias en ingresar en una universidad.



Ofrece, entre becas y ayudas económicas, once opciones para los estudiantes, entre ellas, becas para alumnos con alto rendimiento académico, para quienes no cuenten con recursos económicos, para aquellos con discapacidad, o quienes tienen alto rendimiento deportivo, y para representantes de pueblos y nacionalidades.



"Ente becas y ayudas económicas Ikiam, en sus cinco años de existencia, ha invertido aproximadamente USD 400 000", señala la Universidad en un comunicado.



El septiembre pasado, Ikiam (selva en lengua shuar) informó de que la Unión Europea invertirá más de USD 200 000 (181 000 euros) hasta 2020 en la financiación de diez proyectos de investigación.



Los proyectos serán financiados por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).



Entre las investigaciones que se financiarán con recursos europeos figura la utilización de hongos para la biorremediación de suelos contaminados por componentes del petróleo.



Además, el desarrollo de una nueva tecnología de bajo coste que permita la eliminación de monóxido de carbono de los gases de escape mediante oxidación catalítica.



Entre los proyectos figura también el estudio de plantas para conocer sus beneficios para la salud, además de estudios entomológicos y epidemiológicos con la participación de la ciudadanía, que permitan conocer la diversidad de insectos de importancia médico-veterinaria, relacionando la presencia de especies con enfermedades como el dengue.



Asimismo, se estudiará, entre otros, sobre los antiofídicos amazónicos naturales como estrategia terapéutica contra el envenenamiento por mordedura de serpientes de género Bothrops.