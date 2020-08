Iglesia católica entregará observaciones del Código de Salud al Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana entregará las observaciones realizadas al Código Orgánico de Salud (COS), aprobado el martes 25 de agosto del 2020 en el Legislativo, al presidente Lenín Moreno y a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Lo anunció monseñor René Coba, la mañana de este viernes 28 de agosto del 2020 en una rueda de prensa virtual.

“Lo haremos llegar para que disciernan, según su conciencia y su formación ética”, sostuvo.



En este espacio, los representantes de la Iglesia Católica detallaron las preocupaciones relacionadas con el aborto como emergencia obstétrica, la dotación de métodos anticonceptivos, principalmente, para adolescentes, la reproducción humana asistida y la identidad sexual.



Sobre el primer tema, Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal, señaló que el documento usa términos ambiguos. “Es muy amplio. Cuando una mujer llega con un aborto en curso claro está el doctor tiene que terminarlo para salvaguardar la vida del niño y de la señora. Pero eso de emergencia obstétrica es muy ambiguo y había que quitarlo, porque se puede entender una cosa y otra”.



Arellano también señaló que se debe guiar a los adolescentes sobre estos temas. “Necesariamente hay que hablar con claridad a los jóvenes que no todo lo que permite las leyes civiles está de acuerdo con el evangelio. Eso se incluye en la catequesis”.



El monseñor Luis Cabrera además señaló que se debe tomar en cuenta la Constitución y los derechos. “Estos últimos no se negocian'', dijo.



Varios asambleístas se han pronunciado sobre estos y otros temas que han generado polémica y que han sido cuestionados por los obispos. Sebastián Palacios, legislador por SUMA, se refirió al artículo 193 en donde se trata la indeterminación sexual. “Esto quiere decir que en el momento de nacer no se puede determinar el sexo de la persona; sí hay casos de este tipo en Ecuador. En la legislación actual, el médico estaría facultado a realizar procedimientos de asignación sexual, lo que puede generar problemas en el futuro en caso de no coincidir con la identificación del niño cuando crezca. En el Código se prohíbe realizar procedimientos de asignación sexual en estos casos, hasta el momento en que niño o niño llegue a la pubertad”, aclaró.