IESS evalúa revertir la resolución que distribuye los aportes para este 2019

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social revertirá la resolución 501 del Consejo Directivo, vigente desde el 2015, que cambió las aportaciones a los fondos, debido al desfinanciamiento del Seguro de Salud.

"En el 2015 se toma una decisión muy compleja (resolución 501) que hoy tenemos la obligación de revertir, porque la Contraloría nos emitió una recomendación", informó el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Paúl Granda, en un encuentro con la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito.



Esta resolución disminuyó los aportes al fondo de pensiones e incrementó los de salud, lo que provocó el desfinanciamiento en pensiones y, en consecuencia, una desinversión de sus ahorros de alrededor de USD 6000 millones en los últimos tres años para el pago de pensiones. "Se tapó un hueco y se abrió otro", cuestionó Granda.



Detalló que en el 2019, la intención es no desinvertir más de USD 500 millones de los ahorros. "Pero la meta es llegar a cero. No volver a desinvertir más del banco (Biess) porque es una irresponsabilidad".



Con la medida del Consejo Directivo, la tasa de aporte a pensiones bajó de 9,44 a 5,76%. La contribución debe ir subiendo año a año, hasta el 2021, cuando debería ubicarse en 10,36%. No obstante, Granda afirmó que no hay tiempo para esperar hasta ese año.



"Creo que en este año debemos tomar esa decisión, justamente cuando cerremos la brecha en salud", subrayó.



Próximamente, el IESS dará inicio al Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, que reunirá a los diferentes actores involucrados, con el fin de tomar las medidas estructurales que requiere la entidad.