IESS entregó registros de jubilados a la Cartera de Salud, para la vacunación contra covid-19

En entrevista con EL COMERCIO, Julio López, director de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), detalló que ya enviaron las bases de datos de los asegurados al Ministerio de Salud Pública, para el proceso de vacunación contra el covid-19. Son algo más de medio millón de jubilados, que cuenta con seguro.

“Es un registro inicial, nominal, en el que constan el nombre y el número de cédula. A la par se realizará la actualización de la información”, señaló López. Este miércoles 24 de marzo del 2021, el Ministerio de Salud dijo que cerca de 9 000 adultos mayores ya fueron vacunados y que se han registrado 800 000 a través de la web del Plan Vacunarse, para recibir las dosis.



El director de Salud del IESS indicó que de más de medio millón de jubilados, 50 000 no tendrían datos, como el número telefónico, para contactarlos.



¿Cuál es la alternativa? López señaló que uno de los familiares puede dar el número y receptar el mensaje para su adulto mayor.



“Quienes quieran hacerlo pueden acercarse a uno de los puntos de atención al usuario o por medio de la página web, colocar correctamente los datos”, comentó.



¿Los adultos mayores podrán llamar al ‘call center’ o 140? El funcionario del IESS indicó que no.



“Estamos trabajando para incluir más plataformas, como ‘app’, ‘call center’, etc. Además, se está definiendo un canal único para enviar los mensajes”.



¿Quién enviará los mensajes a los afiliados? López también señaló que el IESS será el encargado de enviar a sus beneficiarios información sobre el proceso de inmunización.



¿Se puede actualizar datos del IESS por medio del 171? Este Diario llamó al ‘call center’ del Ministerio de Salud para pedir más información sobre este tema. Allí se dijo que no se pueden actualizar datos de los afiliados, por lo que la opción para que accedan a la inoculación es inscribirse por medio de la página Plan Vacunarse (www.planvacunarse.ec).

Hasta el domingo 21 de marzo del 2021, 140 765 personas han accedido a la primera dosis anticovid-19. En 21 días más se aplicarán la segunda fórmula. Esta última apenas se ha colocado en 38 205 ciudadanos.