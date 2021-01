El IESS amplía plazos de convenios de pago y de purga de mora patronal

Los empleadores que hayan incumplido convenios de pago o de purga de mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) podrán reactivar los acuerdos vencidos y continuar con la cancelación de obligaciones.

El Consejo Directivo del IESS aprobó una resolución en enero del 2021 que permite reanudar los convenios y, además, extiende los plazos de los acuerdos. La noticia fue difundida por Jorge Wated, presidente del Instituto.



"Mucha gente por la pandemia no pudo pagar los convenios. En una situación económica compleja los empleadores no tienen como seguir pagando y eso afecta al trabajador, porque no puede recibir servicios del IESS, con excepción del servicio de salud", dijo Wated.



Los convenios de pago antes tenían un plazo hasta 24 meses y si se incumplían dos meses el empleador debía que pagar la totalidad de la deuda. Ahora, el plazo se amplía hasta 36 meses y se podrá solicitar una extensión en el caso de no pago de dos dividendos consecutivos. Para los convenios que ya han vencido, los empleadores tendrán 180 días para presentar la solicitud y suscribir uno nuevo renovado.



Los cambios en los acuerdos de purga de mora, los cuales necesitan de una garantía, son que el plazo aumenta de 7 hasta 10 años. Además, antes la garantía era del 140% de la deuda y ahora es el 125%. Se podrá solicitar una extensión de plazo en el caso de no pago de dos dividendos consecutivos.



En estos acuerdos también hay un plazo de 180 días para solicitar un nuevo compromiso, quedando insubsistentes los anteriores. "Nos referimos a la gente que se le cayó su convenio de purga de mora y ya no lo pudo pagar", explicó Wated.



El plazo máximo para el nuevo convenio de purga será de 5 años. Para acceder, el empleador debe justificar que se ha visto afectado por circunstancias de fuerza mayor.



"Esta noticia nos ayudará a cobrar una mora patronal que llega a USD 1 500 millones que provienen del sector privado y va a reactivar las atenciones a los trabajadores" refirió el presidente del IESS.