IESS pide 2 457 millones al Fisco para 2019

Las contribuciones que debe hacer el Fisco para la seguridad social representarán una carga mayor a la inicialmente esperada para el Presupuesto del Estado del próximo año.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, había estimado en USD 1 500 millones el aporte del Estado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Sin embargo, la entidad envió en estos días una comunicación a Finanzas reclamando montos mayores para considerarlos en la Pro Forma del 2019.

Según información de la Cartera a la que accedió este Diario, las transferencias que deberá hacer Finanzas al IESS en el 2019 sumarán un total de USD 2 457 millones.



De ese monto, el mayor rubro corresponde al aporte del 40% del Estado por pensiones, que, según el IESS, sumará USD 1 812 millones.



A partir del 2019 el Fisco debe incluir esta transferencia por disposición de la Corte Constitucional (CC).



El Estado dejó de hacer ese aporte desde abril del 2015 cuando entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral, que sustituyó el aporte por un subsidio que debía ser aplicado únicamente cuando el IESS no tuviera recursos económicos para cubrir las jubilaciones.



La falta de esos recursos llevó al Banco del IESS (Biess) a usar sus ahorros, lo que impactó negativamente en los fondos de pensiones y de salud.



La CC declaró este año la inconstitucionalidad de esta normativa y ordenó al Estado restituir los valores.

Pero el subsidio por pensiones no es la única transferencia que reclama el IESS.



La Ley de Seguridad Social establece que el Estado contribuirá al pago de las atenciones médicas de jubilados y personas con discapacidad.



El IESS proyecta esta contribución en un total de USD 477 millones en el 2019.



Además, el Estado debe transferir otros USD 168 millones para otras prestaciones, especialmente las del Seguro Social Campesino.



Por iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea reformó en junio pasado la Ley de Seguridad Social para subir de USD 65 a 100 el monto de la pensión de los campesinos afiliados al IESS.

Todos estos rubros “van a afectar fuertemente el Presupuesto del 2019. Se trata de un gasto adicional, que no estuvo presente en este año. Va a llevar a un resultado final más negativo de lo que se hubiese planificado”, anotó



Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal.

Para el experto, las nuevas cifras implican que el Fisco va a tener que hacer todavía un esfuerzo mayor para poder cuadrar las cuentas fiscales.

El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, coincide con ello.



“Para cumplir con la reducción del déficit planteado por el Gobierno para el siguiente año, el Fisco deberá reducir otros gastos corrientes, incluso la masa salarial pública”, comentó el analista económico.



El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, dice, por su parte, que el mayor impacto para el Estado será por el aporte a pensiones, que es un rubro nuevo que no constaba en la Pro forma desde hace tres años.



Explicó que si el Estado no le da todo lo que necesita, el IESS se verá obligado a tomar sus ahorros para poder financiar las prestaciones, siendo el caso más crítico el de salud.

“Lo grave en el caso del Seguro de Salud es que si Finanzas no le da todo lo que tiene que darle el fondo de ahorro se agotará y llegará a cero”.



Esta situación -manifiesta Ortiz- debiera llevar a pensar en reformas estructurales que permitan reforzar el sistema de aseguramiento y evitar que se mermen sus ahorros.



El Seguro es una de las entidades que estará en la Pro Forma 2019, que debe ser enviada esta semana por Finanzas.



El Ministro de Finanzas indicó hace unos días que enviará el documento “dentro de los plazos previstos”.



La Cartera de Estado aún está a la espera de la información final que deben enviar entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).



Marisol Andrade, directora del SRI, aseguró que aún están ajustando las metas de recaudación para el 2019.



José Agusto, titular de Senplades, explicó que esta semana se reuniría con Finanzas para definir la cifra de inversión pública para el próximo año.

Una vez enviada la Pro forma 2019, la Asamblea tiene 30 días para tratar el documento.



La Pro Forma también presentará el precio del petróleo para el 2019, cuya estimación se encuentra a cargo del Ministerio de Hidrocarburos.