IESS afirma que algunos casos de jubilación por discapacidad no cumplen con requisitos

La tarde de este lunes, 27 de julio del 2020, acudió José Martínez, director del Sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la Comisión del Derecho a la Salud.

La comparecencia es parte del proceso de fiscalización a las denuncias de irregularidades en la emisión de los carnés de discapacidad.



El funcionario dijo que, desde el 14 de febrero de 2020, pusieron en conocimiento del Ministerio de Salud Pública (MSP) el crecimiento inusual de jubilaciones, a fin de que la Autoridad Sanitaria Nacional busque mecanismos de control y revisión en la entrega de los carnés. Además dijo que pidieron que se verifique las calificaciones de discapacidad de las jubilaciones otorgadas.



Afirmó que el IESS realiza la validación de todas las jubilaciones que se entregan desde el 2014 y que hasta el viernes 20 de julio se han establecido casos que no cumplen requisitos.



La entidad encontró 11 casos que tienen una discapacidad diferente a la intelectual, es decir, que no se cumplió el requisito para la jubilación con 20 años de aportes.



Además, el ente halló siete casos adicionales que, actualmente, poseen menos de 30 % de discapacidad, pese a que es un requisito para acceder a la jubilación con 25 años de aporte.



Aseguró que estos han sido notificados a las coordinaciones provinciales y han solicitado los correspondientes descargos. Una vez seguido el debido proceso se determinará el procedimiento a seguir.



Martínez sostuvo que, desde que el MSP anunció que se iban a dar de baja los carnés que se habrían obtenido de manera irregular, hacen el cruce de datos de forma semanal para establecer el procedimiento y no seguir pagando las jubilaciones que presuntamente fueron entregadas de forma indebida.



Explicó que al momento tienen 9 750 personas que se han jubilado por discapacidad; el 54.66 % de estas jubilaciones corresponde a Guayas; seguido de Pichincha, con 17.23%; y, Manabí con 9.30%. Sostuvo que las diferencias en los porcentajes de una provincia a otra ya era motivo de alerta.



De acuerdo al funcionario, en total existen 19 286 afiliados del sector público con discapacidad en posesión de carnés, que no son personas jubiladas. De ellos, 1 296 son funcionarios del IESS.



Aclaró que esto no significa que todas estas personas hayan obtenido su carné de forma fraudulenta y es el MSP quien tiene que determinar, en base a sus procedimientos, los carnés entregados y los sustentos de los mismos.



Martínez sostuvo que generalmente se confunden dos tipos de prestaciones que entrega el IESS. Hay una jubilación por discapacidad que establece la Ley de Discapacidades; y, la otra que el IESS ya entregaba por invalidez y que está relacionada con la actividad laboral que del afiliado, que incluso requiere un tiempo menor de aporte.



El representante del IESS reiteró que hacen el cruce de bases de datos de forma semanal, piden nómina hasta los 5 de cada mes, siguen el debido proceso, solicitan descargo y, si no se ajusta a las normativas, se suspende jubilación. Finalmente, se exige la devolución de recursos a la Seguridad Social.