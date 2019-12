Tres empresas fueron denunciadas ante Fiscalía por evasión en la afiliación al IESS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó denuncias ante la Fiscalía contra tres empresas que evadieron la afiliación de sus trabajadores o realizaban retenciones ilegales de aportes.

Dos de las tres empresas se encuentran en Pichincha y la otra en Santo Domingo de los Tsáchilas, indicó Carlos Torres, director de Afiliación, en la presentación de resultados de inspecciones de afiliación a la seguridad social, que se realizó hoy 11 de diciembre en la matriz del IESS, en Quito.



Cada una de estas compañías cuentan con nóminas superiores a los 200 trabajadores, señaló Torres, quien aclaró que es la primera vez que la entidad presenta denuncias por estos casos. Hasta el momento solo se habían levantado sanciones administrativas.



“Esto es un referente para que todos los empleadores, en este caso privadas, cumplan con la afiliación a sus empleados y de esta manera puedan estar protegidos por la seguridad social”, subrayó el funcionario del IESS, quien no precisó los nombres de las tres empresas, porque los casos se encuentran en investigación judicial.



La falta de afiliación de un trabajador al IESS por parte de un empleador (persona natural) en los primeros 30 días de labores es sancionada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad, de tres a siete días. La medida debe cumplirse si la persona no abona los valores pendientes respectivos, luego de 48 horas de ser notificada.



Si se trata de una empresa, la norma determina la intervención por el tiempo necesario para precautelar los derechos de los trabajadores, con una multa de tres a cinco salarios básicos, por cada trabajador no afiliado, siempre que no se abone el valor pendiente en 48 horas después de la notificación.



Por la retención ilegal del aporte, es decir, cuando se descuenta el aporte patronal y del trabajador y no se deposita al IESS, en el término de 90 días, el COIP sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años. De determinarse responsabilidad penal de la firma, se sanciona con clausura del establecimiento, hasta que los valores sean cancelados.



Entre enero y noviembre de este año, el IESS realizó 5 977 inspecciones a empleadores, producto del cruce de datos realizado con otras instituciones del Estado, como el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas (SRI).



Como resultado de estas inspecciones y de las denuncias de los propios trabajadores, hasta noviembre se regularizó la afiliación de 41 871 empleados en relación de dependencia, cuyos empleadores estaba en evasión o se encontraban subdeclarando. Esto equivale a un monto por retenciones de USD 28 374 533, sin contar intereses, detalló la entidad.



Durante las inspecciones realizadas por el IESS, también se hallaron 1 100 trabajadores extranjeros que no estaban afiliados a la seguridad social.



Al momento, el Seguro Social cuenta con 3 750 264 afiliados. Para promover el cumplimiento de este derecho, el ente lanzó un programa de incentivos para reconocer a empleadores con buenas prácticas de seguridad social, con el cual se brindó reconocimiento a 58 grupos económicos y a 98 mipymes en Quito, Manta y Guayaquil.