IESS niega un supuesto control de supervivencia a jubilados y pensionistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aclara que no realizará un control de superviviencia a los jubilados y pensionistas de montepío. La entidad emitió un comunicado en el que "desmiente categóricamente" información falsa que está circulando sobre el supuesto control.

"Este proceso de control se encuentra suspendido desde el 4 de agosto de 2008, mediante Resolución del Consejo Directivo Nro. 216. Actualmente, la constatación de la existencia de los pensionistas se facilita mediante cruce de datos con el Registro Civil", reza el comunicado.



Manuel Muñoz, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados, indicó a este Diario que varios jubilados han recibido correos electrónicos y mensajes de texto, de supuestas organizaciones, en los que se convoca a las personas a registrarse durante el mes de su cumpleaños.



En esos textos se señala que quienes no cumplan con dicho registro no recibirán el pago de su pensión en el mes siguiente.



La Confederación rechaza la circulación de esa información y confirmó que en el IESS no se encuentra en ningún proceso de esas características. Por lo que recomienda a los jubilados y pensionistas a no hacer caso y guiarse por el pronunciamiento oficial.