El IESS estudia concesionar administración de sus hospitales, informó Jorge Wated

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) analiza la posibilidad de concesionar al sector privado la administración de sus hospitales. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Jorge Wated, la mañana de este 8 de junio del 2020 en una entrevista en Radio Centro de Guayaquil.

"Yo sí me arriesgaría a agarrar un centro de salud y concesionarlo (al sector privado), y ver el análisis por un año", manifestó Wated, reconociendo que esta idea causaría rechazo en ciertos sectores sociales y políticos.



También indicó que mientras en el sector privado una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuesta alrededor de USD 25 000, al IESS le representa USD 50 000.



En ese sentido, el funcionario informó que la intención es buscar a alguna empresa internacional, como Deloitte o Ernst & Young, "para que ellas se encarguen de buscar los mejores perfiles con experiencia hospitalaria administrativa, para dirigir los hospitales del país".



Durante la entrevista, Wated abordó otros temas de interés como la propuesta del Ejecutivo de que el Estado entregue al IESS activos rentables como parte de pago de sus deudas.



Una opción sería recibir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), cuya administración está concesionada, por lo que el IESS recibiría las rentas generadas. "Si esa renta contra patrimonio es mayor al 8% (que es el rendimiento del Biess), bienvenido", expresó Wated.



Para ello, la Seguridad Social conformará un equipo técnico con economistas y analistas, quienes decidirán cuál es el activo más adecuado.



En otro tema, el presidente del IESS se refirió a la salida del gerente del Biess, Vinicio Troncoso, quien en días recientes argumentó que su renuncia voluntaria responde a supuestas intromisiones e impedimientos para desvincular a un grupo de personas.



Al respecto, Wated manifestó que él sí autorizó a Troncoso la separación de 11 personas. Aunque se refirió al exgerente en buenos términos, cuestionó que durante su gestión ingresaron 138 personas al Biess, entre funcionarios del nivel jerárquico superior y servicios ocasionales.



Además de ellos, añadió, se contrataron los servicios profesionales de 40 personas y fueron desvinculados 95 servidores públicos.



"Ingresaron 178 y salieron 95 (...) Si alguien quiere utilizar discursos políticos para cubrirse su salida, va a tener que pensarlo dos veces, por lo menos conmigo no. Tenemos más de 80 personas metidas durante el periodo del gerente que se quejó", refutó Wated.



Según el presidente del IESS, hasta la mañana de este lunes 8 de junio, Troncoso no presentaba formalmente su renuncia. "Si no recibo hoy la renuncia, hay que sacarlo".