IESS ofrece servicios mediante una 'app'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cuenta con una nueva aplicación para teléfonos inteligentes, que está disponible en Google Play y Apple Store.



Hoy, martes 3 de septiembre del 2019, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, presentó esta herramienta tecnológica. La elaboración de la plataforma tomó siete meses y estuvo a cargo del departamento de tecnología del ente.



“Es importante resaltar que creamos la aplicación dentro del IESS, por eso no nos costó un centavo”, dijo el funcionario.



Granda explicó que la implementación de esta herramienta tendrá dos etapas. La primera, que arrancó esta semana, consiste en ofrecer a los afiliados la opción de acceder mediante la ‘app’ a los servicios más usados actualmente en el sitio web del IESS; entre ellos, la afiliación voluntaria, consultas de historia laboral, ubicación de unidad médicas y centros de atención, solicitud de créditos y emisión de certificados.



En la segunda etapa, que empezará en enero del 2020, está previsto que la aplicación móvil permita a los usuarios acceder a sacar citas y posteriormente, recibir atención médica mediante la plataforma (telemedicina).

Por medio de la tecnología, gracias a la #IESSApp, acercamos nuestra institución a los asegurados. De esta manera, entregamos mejores servicios, modernos y eficientes. Nuestro compromiso es dar atención oportuna y de calidad. pic.twitter.com/NSJwjFvrb2 — Paúl Granda (@PaulGranda) September 3, 2019



“Proyectamos que un 70% del total del volumen del tráfico de los servicios online esté en la aplicación. En una semana que ya está habilitada, la ‘app’ ha recibido 3 000 visitas. Esta herramienta nos permitirá acercarnos más a los 4, 5 millones de afiliados”, añadió.



Para mejorar la atención en salud, además, el Iess contratará 80 nuevos prestadores externos.



Granda resaltó que, en el primer semestre del año, el Seguro Social registró excedentes de USD 500 millones y se espera cerrar el año con USD 1 000 millones.



Según el presidente del Consejo Directivo, esta cifra se alcanzará gracias a que el Estado volvió a aportar el 40% para el fondo de pensiones. “Esto, además, nos ha permitido dar más créditos con mejores condiciones como las que estamos ofreciendo recientemente con los hipotecarios”.



El Biess lanzó hace varios días nuevos préstamos con tasas más bajas y montos más altos. Granda aclaró que entre las nuevas condiciones para estos productos está, por ejemplo, que se considerará los ingresos netos de los afiliados para definir la capacidad de endeudamiento, no los ingresos brutos.



“Se van a tomar en cuenta los ingresos netos, es decir, el valor que queda luego de los descuentos por créditos y otros compromisos que ya tenga el afiliado. Hemos hecho corridas de parámetros comunes e identificamos que esto no afecta mayormente a la capacidad de endeudamiento”, indicó.



Granda también se refirió a los resultados del acuerdo por la seguridad social, que comenzó en junio pasado. Dijo que la entidad ha mantenido 56 talleres con diferentes actores del sector y que, actualmente, el ente está en una fase de análisis de información.



Según Granda, es clave esperar los resultados de los estudios actuariales, que son informes de proyecciones matemáticas que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar las obligaciones futuras de la entidad.



“Los estudios del fondo de pensiones, con la auditoría que se requiere de acuerdo con la ley, estarán listos en mes y medio. Los de los fondos de salud estarán listos a finales del año. Es probable que luego de este gran diálogo los resultados nos lleven a una reforma de carácter jurídico, pero no se puede decir todavía. Veamos los resultados”, dijo.