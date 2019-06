IESS anuncia nuevo modelo de adquisición de medicamentos para dispensarios y hospitales

LEA TAMBIÉN

Representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se reunieron con el objetivo de presentar denuncias sobre adquisiciones de medicamentos con sobreprecio. Lo hicieron la mañana de este martes 25 de junio del 2019 en las instalaciones del edificio, ubicado en la 9 de Octubre y Jorge Washington, en Quito.

La denuncia se da tras el análisis de cinco procesos de adquisición de fármacos o insumos médicos con sobreprecio, en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, localizado en Guayaquil.



En el documento se explica que entre abril y diciembre del 2018, los procesos se dieron bajo la figura de convenios de pago, que permite recibir ‘por emergencia’ un bien o servicio, antes de la suscripción de los contratos.



“La inusitada falta de inventarios de urgencia médica sirve como se demuestra, para direccionar a proveedores, que son personas naturales con RUC, pero que no han pagado impuestos, con ínfimos niveles patrimoniales, eludir los proceso de contratación conforme a la Ley”. Con esta figura, por ejemplo, no existen concursos.



Jorge Rodríguez, integrante de la CNA, explicó que se conoce que en esta casa de salud se pagó USD 5,8 millones. Pero el monto real fue de USD 2,7 millones. “Hubo un sobreprecio de USD 3 millones”. Equivalente al 108% más.



En la investigación de la CNA también se da nombres de personas que estarían involucradas en este caso. Además se detallan los montos transferidos en esas fechas.



Como parte del trabajo también se investigó lo que ocurre en el Hospital Los Ceibos, en Guayaquil. Aquí se realizan compras de materiales e insumos (catéteres) al doble costo de lo real.



Entre las actividades que se recomiendan están los análisis totales de la compra de medicamentos e insumos en todos los hospitales del IESS. Además, la verificación del ingreso de los insumos a bodegas de los hospitales, en especial, aquellos en los que se realizaron convenios de pago.



A estas dos recomendaciones se suman la prohibición de las compras de emergencia y una adecuada planificación anual. Y, realizar un análisis de los proveedores de los hospitales del IESS.



En ese marco, las autoridades también se refirieron al tema del abastecimiento en hospitales y dispensarios de salud del Seguro Social.



Paúl Granda, presidente del Directorio del IESS, reconoció que es importante cambiar algunos procesos. “No tenemos un modelo de gestión de salud; no tenemos un mecanismo de adquisición de medicamentos adecuado; no está funcionando el ‘call center’ como corresponde”, por lo que ya se busca mejorar la planificación y superar fallas en el proceso de adquisición.



Hoy, los hospitales “planifican como pueden y quieren y no utilizan la economía de escala”, que ayudaría a disminuir el precio de las medicinas.



Granda también reconoció que la mayoría de problemas en la dotación y entrega de fármacos se concentra en los hospitales de segundo y tercer nivel. Hoy, tienen un abastecimiento que no supera el 90%.



Así, en Quito, el Carlos Andrade Marín tiene un 85%; el San Francisco, el 87%; y el Quito Sur, un 81%. En Guayaquil están el Teodoro Maldonado, con el 89%; y Los Ceibos con un 85%. En Cuenca, el Carrasco Arteaga con el 88%. Le siguen el General de Portoviejo, con 71%; y el General de Manta, con 80%.



Una de las alternativas -planteó Granda- es la implementación de un nuevo modelo de adquisición. Se tratará de una plataforma para rastrear y hacer un control adecuado de la entrega de los medicamentos a las 101 casas de salud. No se brindó más detalles pero sí se lo consolidará en este 2019.



Con una mejor planificación se espera ahorrar en este rubro. “De los USD 500 millones que invertimos en medicamentos se ahorrará USD 100 millones”.