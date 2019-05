Industriales de proteína animal, en desacuerdo por el precio oficial del maíz

LEA TAMBIÉN

La industria de alimentos de proteína animal está en desacuerdo con el precio oficial del maíz para la cosecha del 2019.

Según un comunicado de cuatro gremios, que representa el 90% de la industria que compra el maíz en el país, no estuvieron de acuerdo con la eliminación de la franja de precios y el establecimiento de un precio mínimo de USD 15,25 del quintal, con 13% de humedad y 1% de impurezas.



El pronunciamiento -difundido la tarde de este martes 7 de mayo de 2019- lo firman la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), la Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados para animales (Afaba), la Asociación de Porcicultores de Ecuador (Aspe) y la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave).



“Este precio no es sujeto de acuerdo o negociación”, señalan los industriales.



Pero el Ministerio de Agricultura informó, el 24 de abril pasado, que el nuevo precio se estableció luego de un diálogo con los actores de la cadena (productores e industriales), en el Consejo Consultivo del Maíz reunido en Quevedo dos días antes.



Los productores mostraron su satisfacción por la eliminación de las franjas, que iba desde USD 13,50 y 17,20, y el nuevo precio oficial de 15,25.



Los gremios industriales señalan que el precio mínimo de sustentación, conforme lo establece el Reglamento de Comercialización vigente, debe ser equivalente a los costos promedio de producción de maíz, más una tasa de rentabilidad, que para las Pymes es 11,83%. Por lo tanto, el precio real sería de USD 12,90 por quintal del producto, según el comunicado.



Añaden que ese reglamento fue firmado por todos los actores de la cadena en el 2013, como parte del Acuerdo Ministerial 134, y está “en plena vigencia, aunque no es respetado”.



Los industriales mencionan que la decisión de las autoridades está al margen de la competitividad y se impide a la cadena producir proteína más barata para una mejor alimentación en el país.



“Se está dando las señales para que los costos y precios del pollo, cerdo y huevos sean más altos en Ecuador que en los países vecinos, con lo cual se crean las condiciones para favorecer el contrabando de cerdo y pollos desde estos países”, dice el comunicado.



Las industrias creen que es necesario crear condiciones para mejorar la competitividad que necesita el país para enfrentar la apertura comercial que se prepara con la firma del TIC con Estados Unidos y de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia.



Además, que el sector maicero tiene que mejorar sus rendimientos y su eficiencia productiva o, de lo contrario, dar paso a que la industria pueda importar al menos una parte de sus necesidades de maíz.

El 2018 el rendimiento fue de 5,93 toneladas por hectárea y la producción fue superior a los 1,5 millones de toneladas. El MAG y los productores calculan que en el 2019 el rendimiento será de más de 6 toneladas/hectárea.