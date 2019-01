Autoridades identifican a autor de atentado contra la Policía en Bogotá

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró hoy, jueves 17 de enero del 2019, que ya está "plenamente identificado" el autor material del atentado con carro bomba perpetrado en Bogotá dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que deja hasta el momento nueve personas muertas y 54 más heridas.

"Ya avanza la investigación y se ha identificado al autor material. Vamos a actuar con toda la firmeza", dijo Duque a la prensa desde el sitio del ataque, situado en el sur de Bogotá.



A continuación el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que se trata de un hombre llamado José Aldemar Rodríguez, oriundo del departamento de Arauca, en el este del país, y quien se cree murió al detonar 80 kilos de pentolita que llevaba en una camioneta.

Esta es la camioneta con la que se realizó atentado contra la Policía en Bogotá, Colombia. Las imágenes fueron tomadas de una cámara de seguridad. Fotos: Tomadas de El Tiempo de Bogotá



"Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista", aseguró el fiscal, quien dijo que Rojas Rodríguez "fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 hora local de hoy jueves en una camioneta gris Nissan Patrol".



Entre los muertos en el atentado está la cadete ecuatoriana Erika Chicó, mientras que su compatriota Carolina Sanango sufrió heridas leves, según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador.

Esta es la camioneta con la que se realizó atentado contra la Policía en Bogotá, Colombia. Las imágenes fueron tomadas de una cámara de seguridad y se muestra un detalle de la placa.

Las autoridades colombianas indicaron que entre las 54 personas heridas que fueron atendidas en hospitales de Bogotá está también el panameño Kevin Madrid.



En las escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército de Colombia reciben formación miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos como parte de acuerdos de cooperación.



El fiscal detalló que, según el Registro Único de Tránsito, el último movimiento de Rojas "ante las autoridades de tránsito" fue en la ciudad de Arauca, fronteriza con Venezuela, donde realizó la revisión técnica y mecánica del vehículo, de placas LAF565, y del año 1993.



"Nuestros explosivistas nos han dado su primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita", destacó.

El fiscal agregó que toda la Policía Judicial está desplegada para resolver este caso y afirmó que "en el curso de las próximas horas" tendrán mayor información, pues están "orientados" a establecer quiénes son los "autores intelectuales de este acto terrorista".



El presidente Duque, que llegó a la Escuela de Cadetes tras conocer del ataque perpetrado pasadas las 9.30 hora local (14.30 GMT), sostuvo por su parte que "este demencial acto no quedará impune".



"Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo y no será la excepción. No nos doblegarán. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad", manifestó el mandatario quien estaba rodeado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la cúpula militar y policial.