La identidad real de hombre que atacó cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo, en el centro de las investigaciones

Tres días después del ataque con cuchillo cerca de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo en París, los investigadores intentaban este lunes saber más sobre la identidad del atacante, que afirma ser un paquistaní de 18 años.

Este hombre, que admitió haber herido gravemente el viernes a dos trabajadores de la agencia de prensa Premières Lignes pensando que eran periodistas de Charlie Hebdo, se presentó como Hassan A., de 18 años, nacido en Mandi Bahauddin, una ciudad agrícola de Punjab, en Pakistán.



Esta identidad corresponde a la de un joven que llegó a Francia cuando era aún menor, hace tres años. Estuvo bajo el cuidado de los servicios sociales de ayuda a la infancia en la región parisina hasta que cumplió 18 años en agosto y no presenta “ninguna señal de radicalización”, según las autoridades.



Pero, al analizar su teléfono móvil, los policías de la Dirección General de Seguridad Nacional, a quien la Fiscalía Antiterrorista francesa encargó la investigación, encontraron un carnet de identidad con otro nombre.



Según el documento, Hassan A. se llamaría en realidad Zaheer Hassan Mehmood y tendría 25 años, dijeron a la AFP fuentes cercanas a la investigación.

Hassan A. fue detenido en París, Francia, como sospechoso del ataque con arma blanca a dos personas cerca de la antigua sede de la revista Charlie Hebdo. Foto: AFP

En un video de reivindicación, grabado antes del ataque, se presentó bajo este nombre, indicó una fuente cercana a la investigación.



En el video de dos minutos, que circuló en las redes sociales este fin de semana, el hombre reivindicó el ataque que estaba a punto de cometer, sin jurar lealtad a ninguna organización.



Explicó que no pudo soportar que Charlie Hebdo volviera a publicar “las caricaturas del profeta Mahoma” que le habían convertido en el blanco de los yihadistas en 2015. La publicación satírica las había vuelto a publicar en la víspera del inicio del juicio del atentado a inicios de septiembre.



“Hoy, viernes 25 de septiembre, voy a condenarlos”, añadió el atacante en el video, afirmando tener como “guía” al molá Lyas Qadri, líder de Dawat-e-Islami, un grupo religioso no político y no violento de inspiración sufí con sede en Pakistán.



Teléfonos incautados



Los registros en dos de las presuntas casas de este hombre, en un hotel social en Cergy-Pontoise y un apartamento en Pantin, cerca de París, condujeron a la incautación de equipos, incluidos teléfonos móviles, cuyo análisis podría permitir conocer mejor su pasado, antes de su llegada a Francia en 2018.



La custodia policial del agresor, que habla mal el francés y es asistido por un intérprete en urdu, se prolongó el domingo por 48 horas, según informó una fuente judicial a la AFP.

Otras cinco personas seguían el lunes bajo custodia policial. Tres excompañeros de habitación del principal sospechoso en su apartamento en Pantin, su hermano menor y un conocido.



Estas audiencias buscan por el momento entender el “entorno” del atacante. Según una fuente cercana al caso, “todo sugiere que actuó solo”.



Otras cinco personas ya han sido liberadas, incluyendo Yussef, un argelino de 33 años, considerado inicialmente como sospechoso, y que fue liberado el mismo viernes después de que se comprobara que en realidad había intentado detener al agresor.



“Quería ser un héroe, terminé entre rejas”, contó a los medios de comunicación.