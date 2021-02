La ID respalda a Pachakutik y arrancan diálogos para acuerdo legislativo

Los 27 asambleístas electos de Pachakutik y el presidente nacional de la Izquierda Democrática (ID), Guillermo Herrera, anunciaron este jueves 25 de febrero de 2021 que unirán fuerzas para pedir transparencia electoral.

El anuncio se dio en una rueda de prensa conjunta en la sede del movimiento indígena, donde criticaron la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtieron que si no se da paso al recuento de votos el próximo Presidente de la República no tendrá legitimidad.



“Es un CNE secuestrado a intereses políticos claramente identificados (...). No descartamos para conjuntamente con Pachakutik presentar las acciones pertinentes ante los organismos internacionales. Pedimos transparencia, respeto a la voluntad del pueblo”, dijo Herrera.



Aunque en el evento no estuvo el coordinador del bloque de los 18 legisladores de la ID, Dalton Bacigalupo, ni la mayoría de ellos, el dirigente también anunció que estas dos organizaciones políticas arrancarán oficialmente los diálogos de cara a la instalación de la nueva Asamblea Nacional.



“Hago un anuncio público de toda la voluntad del bloque legislativo de la ID para iniciar diálogos serios y programáticos con Pachakutik para lograr unidad dentro de una agenda legislativa de cambios, de reformas legales y de fiscalización que requiere la sociedad ecuatoriana”, señaló Herrera.



Agregó que la ID se define desde ya “como un partido de oposición entendida como una necesidad dentro de un establecimiento democrático, una oposición informada, una oposición que pueda generar gobernabilidad que no va a ser cogobierno con nadie”.



La posición de la ID tuvo sonoros aplausos en el sitio. Rafael Lucero, coordinador del bloque de Pachakutik, anunció que emprenderán una “fiscalización directa” a los cinco consejeros del CNE.



Mientras que Bruno Segovia, otro de los legisladores electos de PK, rechazó la advertencia del Partido Social Cristiano (PSC) de llevar a juicio político a la fiscal General del Estado, Diana Atamaint, a quien el movimiento indígena pidió un peritaje informático al sistema electoral.



El coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, remarcó que esta tienda política no apoyará “a ningún candidato que entre con fraude” y sostuvo que con la ID buscarán consolidar un trabajo conjunto en materia legislativa.



Además, mediante un boletín de prensa, Pachakutik anunció para mañana, viernes, una movilización en Quito y la conformación de una Coordinadora Nacional por la Transparencia y Democracia, tras una reunión que mantuvo Pérez anoche con otras organizaciones sociales.