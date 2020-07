El centro de Ibarra con poco tránsito de vehículos en este domingo 5 de julio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el centro de Ibarra hubo poco tránsito vehicular la mañana de este domingo, 5 de junio del 2020.

Tras los cambios para los cantones con el semáforo amarillo, en este cantón también pueden circular este día los vehículos cuyas placas terminan en número impar. Antes de estos anuncios, emitidos el pasado lunes, la movilidad para este día estaba restringida.



Miguel Macay, gerente operativo de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad (Movildenor), señala que uno 60 agentes de la entidad realizan controles en diferentes puntos de la urbe para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del COE nacional.



Los agentes supervisan el uso adecuado de salvoconductos en vehículos que no están autorizados para transitar. El funcionario comenta que los conductores que infrinjan esta normativa se les retiene el vehículo por cinco días.



No obstante, Macay corrobora que la movilidad de carros en la ciudad en un domingo es mínima. Incluso, explica que con la modificación del semáforo cantonal de rojo a amarillo este tipo de infracciones han disminuido.



Desde el 1 de julio último también están facultados a circular la flota de taxis, transporte de carga liviana y mixta, sin restricción de placas.



Luis Cifuentes, dirigente de la Unión de Taxis Ejecutivos en Ibarra, dice que si bien ya pueden laborar todos los días, no hay mayor demanda de usuarios. "Hemos hecho inversiones para cumplir con las medidas de bioseguridad pero no hay clientes".