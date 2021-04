En Ibarra, Imbabura, solo se podrá transitar caminando o en bicicleta en las noches

Este 12 de abril de 2021 entrará en vigencia la prohibición para que los automóviles y motocicletas particulares circulen en el cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura, situada en el norte de Ecuador. La medida incluye a los autobuses que prestan servicio entre cantones.

La restricción, que se cumplirá entre las 20:00 a 05:00, estará vigente hasta el 26 de abril próximo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local tomó esa decisión para reducir el ritmo de contagio de covid-19 entre la población.



En la provincia de Imbabura se han confirmado 10 119 personas contagiadas con coronavirus, entre el 17 de marzo del 2020 y el 11 de abril último. En Ibarra se han registrado la mitad de los casos.



Según César Escobar, director de Seguridad Ciudadana del Municipio, la restricción vehicular no incluye a las personal de salud, seguridad, cadenas productiva y logística. Para poder circular los conductores de estos automotores deben presentar un documento que identifique la actividad que realiza.



Los ciudadanos que deseen transitar en la noche en Ibarra podrán hacerlo, porque no se trata de un toque de queda. Pero, deberán movilizarse caminando o utilizando bicicleta.



José Michilena, jefe operativo de Movidelnor, empresa responsable del control de Tránsito en Ibarra, explicó que los conductores que circulen sin justificativo serán sancionados por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, esto infracción contempla una pena privativa de libertad que va de uno a tres años. La Ley de Tránsito no contempla una sanción para estos casos.



Asimismo, los operativos de control se reforzarán. Los agentes civiles de tránsito y de control municipal, policías, militares y bomberos, también vigilarán que los ciudadanos no ingieran bebidas alcohólicas en espacios públicos del cantón.



Unas 970 personas han sido sancionadas por el incumplimiento de esta ordenanza, entre 1 de enero y 11 de abril del 2021.



Otra disposición del COE cantonal es que las actividades comerciales y económicas se desarrollen de 06:00 a 20:00. Los centros comerciales y patios de comida funcionarán con el 30% de su capacidad de aforo.



Ghen Arce, comisario municipal, señaló que durante el primer trimestre de este año han sido sancionados 150 ciudadanos que han cumplido con normas de distanciamiento y uso inadecuado de la mascarilla. Los agentes de control municipal realizan, por turnos, operativos en el día y la noche.