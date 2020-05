Ibarra ha sido escenario de incidentes de tránsito que han conmocionado

LEA TAMBIÉN

Ibarra no solo es la ciudad que reporta el mayor porcentaje de incumplimiento de la restricción vehicular en Ecuador, durante el estado de excepción. Hasta el 10 de mayo del 2020 fueron retenidos 545 vehículos por esa causa. La ciudad de Imbabura también ha sido escenario de violentos incidentes protagonizados por conductores.

El más reciente fue el enfrentamiento de cuatro ciudadanos que, con machetes y palos, intentaron evitar la retención del vehículo en que se movilizaban. La mañana del 11 de mayo del 2020 se enfrentaron con policías y agentes civiles de tránsito, luego de que se les notificó que los lunes están autorizados a circular únicamente los carros con placas terminadas en 1 y 2. Pero, no en 8, como era su caso.



La gresca quedó registrada en vídeos que circularon por las redes sociales. Finalmente, tres de estos ciudadanos fueron privados de la libertad y el automotor fue trasladado a los patios de retención de la Empresa de Movilidad del Norte (Movidelnor). Los agresores serán juzgados por contravenciones de segunda clase del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta establece una sanción con pena privativa de libertad de cinco a 10 días para la persona que maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden púbico en ejercicio de sus funciones.



Pero, no es el único caso que ha ocurrido en la localidad y que se hizo viral en las redes sociales.



En la vecina ciudad de Otavalo se hizo público el ataque del conductor de un automóvil a dos agentes municipales. El incidente ocurrió el 21 de marzo del 2020, en el mercado 24 de Mayo, cuando los gendarmes le notificaron que estaba parqueado en un lugar no autorizado. Luego de agredir de palabra y obra huyó en un su carro. A su paso atropelló a los uniformados que quedaron en el piso.



Para Nelson López, director administrativo de la Escuela de Conducción de la Universidad Técnica del Norte, de Ibarra, los continuos incidentes relacionados con el tránsito vehicular en Imbabura reflejan la indisciplina de ciertas personas respecto a las leyes y normas vigentes.



Explica que para adquirir la licencia de conducir, todos los ciudadanos atraviesan un periodo de formación sobre la Ley de Tránsito y las reformas al COIP, entre otras disposiciones legales.



También quedaron grabadas las imágenes del conductor de un camión que, tras golpear a un agente de tránsito, huyó en su vehículo atravesando el parque Pedro Moncayo, en Ibarra. El automotor avanzó rápidamente en medio de los peatones que corrían desesperados gritando. Eso sucedió en 22 de octubre del 2018. Seis días después un hombre a bordo de un jeep escapó de los patios de retención vehicular de la Policía, derribando una pared.

El conductor del camión fue juzgado por el delito de ataque y resistencia. La Unidad Judicial de Garantías Penales de Imbabura está por emitir la sentencia.



En el caso de Otavalo, los agentes municipales Javier Isuasti y Javier Zambrano, que resultaron golpeados, retomaron las actividades laborales en abril. Mientras tanto, el agresor permanece detenido. El proceso judicial por el delito de ataque y resistencia está paralizado a causa de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.



Juan Manuel Mantilla, gerente de Movidelnor, hizo un llamado para que los ciudadanos respeten las normas de tránsito y eviten ser sancionados, especialmente, en estos momentos.