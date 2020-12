Ibarra aprovecha cierre de Rumichaca y reactiva su comercio por Navidad

En las vitrinas de almacenes y en las calles de Ibarra (Imbabura) se observan rótulos con promociones que apuntan a dinamizar la actividad comercial por la temporada de diciembre.

Hay comerciantes que aplican rebajas, para aumentar las ventas.



Se trata de una estrategia que armaron la Cámara de Comercio y Producción y el Municipio. La iniciativa, llamada Ibarra en Oferta, incluye alargar los horarios de atención hasta las 20:00. Anteriormente, la zona comercial atendía de 09:00 a 19:00. Además, ahora no cerrarán al mediodía.



El plan también contempla mejorar la seguridad en la urbe, en coordinación con la Policía Nacional y los agentes del control municipal.



Según Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio, 700 negocios del centro de la urbe y 300 de las avenidas comerciales se han adherido a esta propuesta.



Esta iniciativa está dirigida para los imbabureños y turistas de otras provincias que visiten Ibarra.



El directivo considera que el cierre del puente de Rumichaca, el principal nexo terrestre entre Ecuador y Colombia, ha provocado que los imbabureños no viajen a Ipiales, como lo hacían antes, y realicen sus compras navideñas dentro de la localidad. Esta tendencia se inició en el 2015 por la devaluación de peso frente al dólar.



La primera actividad de Ibarra en Oferta fue con motivo del Black Friday, que al igual que en otras ciudades del país se extendió por tres días.



Las promociones y descuentos dependen de cada establecimiento. Pero todos apuntan a atraer clientes ante la crisis económica acentuada por la emergencia sanitaria.

​

Marco Amaguaña, propietario de un almacén de electrodomésticos, coincide que esta vez hay mercadería a precios módicos que en años anteriores. Por ejemplo, antes una TV de 55 pulgadas, 4 K, se comercializaba en USD 780. Pero ahora está en 678. “El margen de ganancia es menor, porque todos los negocios necesitamos vender para tener liquidez”.



La dinámica del comercio también ha variado. Según Amaguaña, antes se comercializaban más aparatos de música y audio. Sin embargo, actualmente, como las personas pasan más tiempo en sus casas, hay más salida de productos del hogar, como batidoras, licuadoras y televisores.



Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Ibarra, este año no está autorizada la realización de exposiciones navideñas ni de fin de año.



Andrés Mejía, director de Desarrollo Económico del Cabildo, explica que en su reemplazo se realiza una feria virtual que se transmite por medios de comunicación locales y digitales. En esta muestra se exponen los productos que ofertan los emprendedores y negocios ibarreños.



Centros comerciales, como la Laguna Mall, uno de los más grandes de la urbe, también activan sus propias estrategias por esta temporada.



Uno de los cambios es no realizar actos de concurrencia masiva. El administrador, Byron Granda, agrega que antes de la pandemia había personas que ingresaban solo de visita. Pero ahora casi la totalidad son clientes que acuden por transacciones dentro de las 108 tiendas que hay.



En este centro los aparatos para el hogar y de tecnología también están dentro de los de mayor demanda.



Las ventas y actividades económicas se han ido recuperando. De acuerdo con Ramiro Muela, director Zonal 1 Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras en mayo por concepto de IVA se recaudaron USD 1,1 millones, en junio tras pasar a semáforo amarillo fue de USD 2,6 millones. En diciembre del año pasado, en cambio, ese impuesto fue de 4,7 millones.



En ciudades vecinas, como Atuntaqui, famosa por su industria textil, también se preparan para la Navidad.



Una de las ofertas es la producción de prendas de vestir con motivos navideños. Hay una colección de Navidad. Andrés Córdoba, dirigente de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, dice que la crisis llevó a las empresas a tener una nueva percepción del cliente.

En el parque central y en las avenidas comerciales se instalan luces de colores y a la par se prepara una ruta turística. Habrá un recorrido por los nacimientos de cada parroquia, con distanciamiento y uso de mascarilla.