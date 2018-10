Michael golpea la costa de EE.UU. con la fuerza de sus vientos de 250 km/h

LEA TAMBIÉN

El huracán Michael, uno de los más poderosos que haya tocado el territorio continental estadounidense, descargó este miércoles 10 de octubre de 2018 toda su fuerza en la costa del extremo noroccidental de Florida, donde ya se registran inundaciones, apagones, caídas de casas y árboles y cortes de carreteras.

Más de tres horas después de que el "monstruoso" ojo de Michael llegara a Mexico Beach con vientos de hasta 250 km/h, no se ha informado de la existencia de víctimas ni ha habido una evaluación preliminar de las consecuencias del impacto.



Sin embargo, las imágenes de los videos hechos con teléfonos de celulares son más que elocuentes sobre los efectos en esa localidad, de poco más de un millar de habitantes.



La crecida del mar y las lluvias provocadas por Michael anegaron e incluso dejaron sumergidas numerosas casas unifamiliares, que además fueron barridas por el viento y despojadas de tejados, puertas, ventanas y otros elementos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que la amenaza de la marejada ciclónica, que podría provocar una subida del nivel del mar de hasta los 4,2 metros, y los "vientos catastróficos" continúan después de que Michael tocara tierra.



Los meteorólogos alertan además de que la acumulación de lluvias podrían llegar hasta los 30 centímetros en algunas zonas.



El gobernador de Florida, Rick Scott, prometió que en cuanto pase el peligro se producirá una "masiva respuesta" para apoyar a la región afectada, conocida como Panhandle, con más de un "millar de especialistas en búsqueda y rescate de personas" y 3 500 miembros de la Guardia Nacional del estado.



Scott destacó que tienen preparados camiones cargados con toneladas de alimentos, agua y otros suministros críticos.



La División del Investigación de Huracanes del NHC apunta que Michael tocó tierra como el tercer ciclón más intenso en la historia reciente de Estados Unidos, con una presión atmosférica de 919 milibares en el momento de alcanzar la costa, solo superado por el denominado 'Labor Day', de 1935, con 892 milibares, y Camille, de 1969 y 900 milibares.



No en vano, el Servicio Nacional de Meteorología en Tallahassee, capital de Florida, emitió hoy un aviso de "viento extremo", el primero de este tipo en su historia.



Momentos antes de que tocara tierra y preguntado por la prensa, el presidente Donald Trump dijo "Dios los bendiga a todos" e indicó que esperaba que las personas que no pudieron o no quisieron evacuar superen este trance pues son "gente fuerte, inteligente y maravillosa".