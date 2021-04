Hungría prepara su apertura pese a tener la mortalidad por covid-19 más alta de la Unión Europea

El Gobierno de Hungría anunció el jueves 22 de abril del 2021 que espera que el sábado 24 puedan abrir las terrazas de los bares y se retrase una hora, hasta las 23:00, el comienzo del toque de queda, pese a que el país sigue teniendo la tasa de mortalidad más alta de la Unión Europea (UE).

El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, dijo que la relajación de las medidas será posible porque se espera que ese día se llegue a la marca del 36% de la población inoculada con al menos una dosis de una vacuna contra el covid-19.



Hasta este jueves, el 35% de los 9,7 millones de húngaros han recibido ya al menos una inyección, el segundo porcentaje más alto de la UE.



En las últimas 24 horas se han contabilizado 214 fallecidos por el covid-19 y 3 607 nuevos casos, manteniendo la tendencia a la baja de las últimas semanas.



Pese a ese descenso, Hungría tiene, con 22,5 muertos por cada millón de habitantes en los últimos siete días, la tasa de fallecimientos más alta de la Unión Europea, cuatro veces superior a la media comunitaria, según el portal Our World in Data.



Gulyás adelantó que el Gobierno propondrá al Parlamento, donde tiene el respaldo de la mayoría absoluta, prolongar hasta septiembre el estado de emergencia por la pandemia.



La oposición ya ha anunciado que considera innecesario que el estado de emergencia se prolongue cinco meses más y que no apoyará la propuesta.