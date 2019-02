Mujeres de Ecuador convocan a huelga, para recordar el 8 de Marzo

LEA TAMBIÉN

“Juntas al levantamiento, huelga 8M” se lee en la convocatoria, que corre por redes sociales. Las organizaciones de mujeres del Ecuador llaman a concentrarse el viernes 8 de marzo del 2019, a las 16:00, en el Ministerio del Trabajo, en la República del Salvador y Suiza, en el norte de Quito. Avanzarán hasta la Asamblea Nacional, en la Piedrahita y Gran Colombia.

¿Por qué? Cada 8 de marzo en el mundo se recuerda el Día de la Mujer. En el país, el objetivo es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en todos los lugares de la sociedad. La labor que no es remunerada, las tareas de cuidado, que hacen posible que la sociedad camine. Lo dice Anaís Córdova, del Taller Comunicación Mujer y de Vivas Nos Queremos.



En la última Encuesta de Uso del Tiempo, del 2012, del INEC, se muestra que en el país, el trabajo remunerado y el no remunerado de las mujeres suma 77 horas y 39 minutos semanales. El de los hombres llega a 59 minutos y 57 segundos. Las mujeres ecuatorianas en general trabajan 17:42 minutos más que los hombres. Según la investigación 'Economía del Cuidado: trabajo remunerado y no remunerado', la población con necesidad de cuidados al 2015 constituía el 36%; distribuida así: 29% de niñas y niños menores de 15 años; y 6,6%, de adultos mayores. Eso según datos del Consejo Nacional Para la Igualdad de Género.



“El 8 de marzo es un día de reivindicación, reconocimiento y exigencia de nuestros derechos”, dice Jeanneth Cervantes, vocera de Vivas Nos Queremos, plataforma que se suma a la convocatoria de organizaciones de mujeres y feministas.



Cervantes reitera que el 8 de marzo las mujeres no necesitan ni flores ni bombones, que pelean por sus derechos. “Si nuestras vidas no les importan, que produzcan sin nosotras”, dice en relación al llamado a la huelga al que se unen. Una de sus mayores luchas es que paren los femicidios. En el 2018, 88 mujeres fueron víctimas de femicidios en el país; más del 60% murió en manos de parejas y exparejas. 111 niños y adolescentes quedaron huérfanos.



Vivas Nos Queremos recuerda el 20 de febrero se cumplieron seis años desde el femicidio cometido contra Karina del Pozo y en Ecuador la situación de las mujeres no ha cambiado demasiado, las historias de crímenes crueles se repiten. Además, Jeanneth Cervantes recuerda, que el jueves 7 de marzo, a las 10:00, se desarrollará la audiencia sobre el femicidio de Juliana Campoverde, en el complejo judicial del norte. “No queremos flores, reconozcan nuestros derechos. Pasó lo de Diana Carolina (en Imbabura) y lo de Martha (violación grupal en Quito) y son casos que tienen un boom y luego la gente se olvida de ellos”.



Las organizaciones feministas y los sindicatos de mujeres se autoconvocan a la huelga del 8 de marzo porque aún existe una brecha salarial, que desconoce el trabajo de las mujeres y valora más el trabajo de los hombres, según un comunicado.



Otras cifras que cita el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en su agenda 2018- 2021 muestra que el 49,5% de hombres tiene un empleo adecuado. La cifra es menor, 32,4%, entre las mujeres. Por el contrario, el empleo inadecuado de los hombres (46,7%) se ubica 20 puntos por debajo que entre las mujeres (61,4%). Esto según cifras del INEC, diciembre 2017. Los datos también indican que las mujeres reciben 21,9% menos por su trabajo que los hombres. Por lo que la brecha salarial se mantiene en Ecuador.