Huawei demanda al gobierno de EE.UU. por restricciones de venta impuestas por el Congreso

Huawei anunció este jueves 7 de marzo del 2019 que presentó una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos, que impugna la constitucionalidad de la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019. Esta prohíbe a todas las agencias gubernamentales estadounidenses comprar equipos y servicios del fabricante chino.

A través de esta acción, Huawei busca un fallo declaratorio de que las restricciones dirigidas en su contra son inconstitucionales y una medida cautelar permanente.



"El Congreso de Estados Unidos ha fallado repetidamente en presentar pruebas que respalden sus restricciones impuestas a los productos de Huawei, por lo que nos vemos obligados a tomar esta acción legal", dijo Guo Ping, presidente giratorio de Huawei. "Esta prohibición no solo es ilegal, sino que también bloquea a Huawei de participar en la competencia justa, dañando en última instancia a los consumidores estadounidenses. Esperamos el veredicto del Tribunal y confiamos en que será beneficioso tanto a Huawei como al pueblo estadounidense."



La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Plano, Texas. Según la reclamación, la sección 889 de la ley "no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de EE.UU. comprar equipos y servicios de Huawei, sino que también les impide contratar o otorgar subvenciones o préstamos a los clientes del fabricante chino, sin ningún proceso ejecutivo o judicial. Esto viola las cláusulas relativas al escrito de proscripción y confiscación y al debido proceso, además de pisotear los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de Estados Unidos, porque el Congreso, al tiempo de legislar, trata de juzgar y ejecutar la ley", señaló Huawei en un comunicado.



Song Liuping, jefe de asuntos jurídicos de Huawei, subrayó que "la sección 889 se basa en numerosas proposiciones falsas, no probadas y no verificadas. En contraposición de las premisas del estatuto, Huawei no es propiedad del gobierno chino ni se encuentra bajo su control o influencia. Además, Huawei tiene un excelente historial y mecanismos sólidos de seguridad. Hasta la fecha, Estados Unidos no han dado a conocer ninguna prueba contra Huawei en esta materia".



"En Huawei, estamos orgullosos de que somos la empresa más abierta, transparente y escrutada en el mundo", afirmó John Suffolk, titular global de ciberseguridad y privacidad del fabricante. "Huawei tiene integrados mecanismos de seguridad en el desarrollo y despliegue de sus productos, lo cual ha asentado un referente con estándares de elevado nivel que pocas empresas pueden igualar".



Desde la perspectiva de Huawei, las medidas restrictivas impiden que la empresa proporcione tecnologías 5G más avanzadas a los consumidores estadounidenses, lo que retrasará el despliegue comercial de 5G y la mejora de sus prestaciones en Estados Unidos. Adicionalmente, los usuarios en las regiones rurales y remotas del país se verán obligados a elegir entre la financiación gubernamental y los productos de alta calidad y precios asequibles. Lo cual dificultará la actualización de la red y ampliará la brecha digital. Peor aún, las restricciones impuestas sofocarán la competencia, dejando a los consumidores estadounidenses pagar precios más elevados por productos inferiores.



Guo Ping agregó, "si se anula dicha ley, Huawei tendrá la oportunidad de llevar a sus clientes estadounidenses las tecnologías punteras para construir la red 5G más avanzada. Huawei está dispuesto a abordar las preocupaciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos".