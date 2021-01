Huaquillas solicita mecanismos de intercambio comercial con Perú en medio de crisis migratoria

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, recorrió este miércoles 27 de enero de 2021 sectores de la frontera sur del Ecuador, en la provincia de El Oro, para evaluar la situación en la zona limítrofe del río Zarumilla, luego de un despliegue de fuerzas militares peruanas que buscan bloquear el ingreso de inmigrantes ilegales.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas desplegó el martes 26 de enero más 54 vehículos entre tanques de guerra, unidades blindadas y patrulleras y más de 1 200 efectivos al límite con Ecuador.



Las acciones buscan además reforzar la seguridad, “la vigilancia y prevención ante el avance del covid-19” en medio de un estado de emergencia, y fueron informadas a los pares ecuatorianos la semana pasada, según un comunicado del Comando Conjunto peruano.



Los militares peruanos han bloqueado 30 pasos ilegales en la zona limítrofe entre los dos países. El martes 26, un video dio cuenta de soldados disparando al aire para bloquear el paso a una docena de ciudadanos venezolanos, entre ellos mujeres y niños, que se negaban a retroceder y pretendían ingresar a Perú de forma ilegal.



El puente internacional entre Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú) se mantiene cerrado desde el 15 marzo de 2020 como prevención ante la pandemia de coronavirus.



Los pasos clandestinos han sido usados desde entonces para el traslado de mercaderías y como mecanismo cotidiano de movilidad humana entre ciudadanos de los dos países.



El alcalde de Huaquillas, Alberto Astudillo, indicó que el cierre de los pasos informales ha provocado que más de 500 venezolanos se queden varados del lado ecuatoriano, tanto aquellos que buscaban seguir su camino hacia el sur del continente como los que son deportados a diario del Perú y “puestos en línea de frontera”, explicó.



El Municipio ha solicitado un corredor humanitario para trasladar hasta la frontera norte, vía terrestre o aérea, a los migrantes venezolanos que buscan regresar a su país.



La situación económica de Huaquillas es apremiante según el alcalde, porque la población depende casi exclusivamente del intercambio comercial con la vecina población peruana de Aguas Verdes, una sola ciudad binacional separada por un puente y un canal.



“Nos reunimos con el ministro Jarrín hoy y le pedimos que se otorgaran mecanismos de intercambio comercial, sino con la apertura del puente internacional a través del Centro Binacional de Atención de Frontera, que está funcionado para exportaciones e importaciones”, dijo Astudillo.

Ángel Pérez, de la Asociación de Venezolanos Organizados en el Exterior (Avoe), indicó que la militarización de los pasos informales del lado peruano ha provocado una crisis migratoria similar a la que se vivió en el inicio de la pandemia, ante un incremento de venezolanos tratando de llegar a países como Perú y Chile.



“En Huaquillas se ve a gran cantidad de venezolanos durmiendo en las aceras o bajo cualquier techo que encuentran por la situación, no hay cómo pasar para Perú. No tienen dinero para regresar y no quieren regresar tampoco”, sostuvo Pérez, que a través de Avoe presta asistencia y asesoramiento a los migrantes en Huaquillas y Arenillas.