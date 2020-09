¿Cómo será la circulación de vehículos esta semana en Quito?

LEA TAMBIÉN

Es la segunda semana en que rigen las medidas del Municipio de Quito para las restricciones de circulación, después de que terminara el estado de excepción decretado a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19.

El plan 'Hoy Circula' establece que, durante lo que resta del mes de septiembre de 2020, los vehículos cuyas placas finalizan en dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular los días lunes, miércoles y viernes. En tanto, los automotores con placas que terminan en números pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán hacerlo los martes, jueves y sábado.



Los domingos, en cambio, la circulación no tendrá restricciones. Esta también es la segunda semana en la que ya no hay toque de queda, por lo que no hay restricción de circulación por horarios.



No olvide que el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio, incluso si usted está dentro de su vehículo. La Ordenanza Metropolitana N°010 lo dictamina.



La Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de vigilar que la ciudadanía cumpla con la medida. La multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente, tanto para transeúntes como para conductores.



A continuación, puede leer una explicación detallada de los planes, tanto del Municipio de Quito, como de otros cantones y el Gobierno Nacional para las semanas posteriores al fin del estado de excepción.



'Hoy Circula' con rotación de placas en Quito



La Resolución A-060 mantiene el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. Eso implica que no se retomará el sistema de restricción de dos dígitos por día, como estaba vigente hasta inicios de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. En adelante, la nueva fórmula de autorización de circulación tendrá una alternancia mensual.



Meses impares: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre



Los vehículos con placas terminadas en un número impar (1, 3, 5, 7 y 9) circularán los días lunes, miércoles y viernes en lo que queda de septiembre y en noviembre del 2020.



En cambio, los automotores con placas par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán los martes, jueves y sábado.



Meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre



Los vehículos con placas terminadas en par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán lunes, miércoles y viernes de octubre y diciembre.



En cambio, los automotores con placas impar circularán los martes, jueves y sábado en los meses impares del calendario.



¿Qué placas circularán los domingos?



Los domingos (desde el 20 de septiembre) podrán circular todos los vehículos sin restricción, igual que en los días feriados nacionales (Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito).



Conductores autorizados a circular y nuevos salvoconductos



Algunos vehículos se encontrarán exceptuados de las restricciones vehiculares; es decir, tendrán salvoconducto. Para otras actividades, como personal de salud, no se requerirá tener el documento y sus vehículos podrán circular libremente.



En el caso de aquellos vehículos que no requieren salvoconducto, los conductores deberán portar la licencia de conducir para el tipo de vehículo autorizado y, según corresponda, la credencial institucional o laboral que los acredite para la excepción.



En cambio, cuando se trate de actividades autorizadas para salvoconducto, el conductor deberá presentar este documento, que habilitará la circulación de su vehículo según el procedimiento y los requisitos detallados en el instructivo de la Secretaría de Movilidad.



¿Cómo obtener el salvoconducto?



Desde el 24 de septiembre se habilitará una página web desde donde la ciudadanía que necesita circular sin restricción puede obtener el documento.



Sanción por incumplimiento del ‘Hoy Circula’



Las personas que incumplan las nuevas medidas de restricción vehicular serán sancionadas con una multa equivalente al cincuenta por ciento de un salario básico unificado (es decir, USD 200), así como el retiro y retención del vehículo.



¿Qué pasa en otras ciudades ecuatorianas?



En otras ciudades cercanas a Quito hay diferentes esquemas para el tránsito.



Ibarra, Latacunga, Otavalo y Ambato tienen libre circulación. Aunque en Otavalo hay restricción para circular de 23:00 a 05:00. En Manta tampoco hay restricciones de circulación. En Esmeraldas, sí hay limitaciones pero el domingo pueden transitar todos.



En otras urbes, la circulación por días y placas también se mantiene como en Santo Domingo, Guayaquil y Cuenca. Aunque en Guayaquil tampoco hay limitaciones por placa los domingos.



El COE nacional aclaró que en las vías estatales la circulación será libre, para quienes se movilicen a diferentes destinos.



Las fronteras terrestres, para este mes, se mantienen cerradas.