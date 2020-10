Hoteles solo para covid-19 positivos, una respuesta a la pandemia en Praga

LEA TAMBIÉN

Un hotel únicamente para clientes con coronavirus y que elimina al máximo el contacto humano es la estrategia escogida por una cadena hotelera de la República Checa para sobrevivir la pandemia de covid-19, que pone en peligro el futuro de muchos establecimientos, algunos de los cuales han optado por bajar sus tarifas al mínimo, informa este lunes, 19 de octubre del 2020, la prensa checa.

Tras una temporada de verano donde cayeron en un 70% las visitas de turistas extranjeros a la hostelería checa, según datos de la agencia estatal Czechturism, los operadores esperan aún un peor otoño por la segunda ola de la covid.



Según la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Checa, casi la mitad de los hoteles de Praga están sopesando si cierran sus puertas, mientras que otros tratan de aprovechar la adversa coyuntura.



Es el caso de la cadena Czech Inn Hotels, que ha puesto uno de sus hoteles de cuatro estrellas a disposición solamente de clientes positivos de covid-19.



Praga fue hasta el estallido de la pandemia en marzo uno de los grandes destinos turísticos en Europa Central, pero se encuentra ahora en medio de un fuerte rebrote con más de 10 000 nuevos contagios por día.



Las reservas en el exclusivo Czech Inn Hotels se hacen únicamente a través de Internet o por teléfono, al igual que toda la comunicación con el personal del edificio.



Al llegar el huésped no hay un recepcionista sino un monitor, y las llaves están en la puerta de la habitación.



"El interés es grande, y ya se han alojado también parejas, que no quieren poner en peligro al resto de familiares en casa", dijo al diario Novinky.cz Katarina Knociková, gerenta de este establecimiento hotelero de 55 habitaciones.



Los huéspedes no deberán abandonar la habitación durante toda su estancia, con la excepción de ir al médico o a comprar medicamentos o productos de primera necesidad.



El precio de pernoctación con desayuno en este establecimiento de Czech Inn Hotels es de 46 euros.

Otras cadenas, como Sivek Hotels, han optado por una política de bajos precios, pero obligando a sus clientes a estancias de uno a seis meses, por un coste mensual de 307 euros por habitación individual sin comida, lo que equivale a sólo 10 euros por día.