Hoteleros satisfechos por presencia de turistas en las playas de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unos 20 000 turistas llegaron a las playas de Atacames durante el feriado por el 9 de octubre que concluye este domingo 11 de octubre del 2020 después de tres días de asueto por los 200 años de independencia de Guayaquil.

Los 100 hoteles habilitados en Atacames alcanzaron una ocupación de más del 40%, de acuerdo con datos de la Cámara de Turismo de Atacames, que realizó una evaluación preliminar de la ocupación hotelera.



Aunque no se registró una mayor demanda de reservaciones previo al feriado, los turistas llegaron a las playas de Tonsupa, Atacames y Same.



Los turistas que empezaron a dejar esos balnearios después de las 11:00 de este domingo llegaron desde el viernes.



En la playa se observaron grupos de amigos que compartían un coctel, agua de coco, frutas y bebidas de moderación, permitidas por el COE Cantonal.



El presidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Daniel Argüello, dijo que la reapertura de la playa el pasado 5 de agosto devolvió la confianza entre los turistas que desde hace un mes visitan los balnearios de Atacames con más frecuencia.



“Creo que ha sido un feriado aceptable para el sector turístico que después de estar sin actividad por la pandemia empezamos a trabajar para reactivarnos”.



Para Eddy Gómez y Alfonso Aparicio, ambos de la Cámara de Turismo de Atacames, el feriado del 9 de octubre marca el camino para los últimos feriados del año: Difuntos, Navidad y fin de año.



Por eso, con el Municipio de Atacames empezarán un proceso de promoción turística para motivar a los viajeros a que asistan a los balnearios de Esmeraldas. Para esa fecha se espera contar con la habilitación de los demás hoteles que permanecen inactivos por la crisis económica por la pandemia.



La tarde de este domingo 11 de octubre de 2020, los turistas empezaron a dejar los balnearios desde Same, Súa, Atacames y Tonsupa donde hubo la mayor concentración de visitantes.

En las vías no se registraron congestionamientos y la Policía Nacional no reportó inconvenientes de tránsito durante el feriado en las vías de Esmeraldas.