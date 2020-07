Hoteleros y comerciantes de Manabí y Esmeraldas se alistan para recibir turistas en agosto

LEA TAMBIÉN

Pese al anuncio de postergar la apertura de playas del país a los turistas, los hoteleros de las zonas turísticas del perfil costero se preparan para recibir a los viajeros el próximo mes de agosto.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional anunció que la decisión de permitir el ingreso de visitas a 60 playas del país se postergó y puso como fecha tentativa el próximo 5 de agosto del 2020. A finales de junio este organismo indicó que la reapertura sería este 22 de julio.



En Manabí, los comerciantes y hoteleros afirman que invirtieron en la implementación de medidas de bioseguridad.



Carla Mendoza, administradora de un hotel en Manta, contó que pese a que no tenían reservaciones, los turistas de la Sierra ya empezaron a llamar para preguntar por precios y descuentos para familias. “La apertura de la playa El Murciélago era la oportunidad que necesitábamos para reactivarnos, pero la postergación solo alarga más nuestra agonía”.



A este hotel solo han llegado 30 huéspedes desde que se inició la emergencia sanitaria. La mayoría de los visitantes eran de otras ciudades, que viajaron a Manta por trabajo. Para captar esos clientes, el hotel ha bajó su tarifa a la mitad (USD 30).



Los restaurantes de la playa El Murciélago y de Playita Mía también estaban listos para la apertura. Ellos invirtieron en calcomanías de distanciamiento, que instalaron en el piso y paredes, lavamanos, gel antibacterial, bombas fumigadoras y otros.



También en publicidad en redes sociales para que los turistas conozcan la gastronomía y los nuevos precios con descuentos. “Nosotros todavía pagamos prestamos del terremoto al banco y por más que refinanciamos ahora ya nos están cobrando y no tenemos cómo pagar porque no podemos trabajar como se debe”.



Esta temporada de julio a septiembre es la temporada más alta en Manabí por las vacaciones escolares de la Sierra y Amazonía. Según la Cámara de Turismo de Manabí, hay poblados, como Puerto López, que dependen exclusivamente de esta temporada.



Según el Municipio de Puerto López, se tiene previsto que el COE cantonal se reúna esta semana para tratar el tema de la reactivación turística.



José Andrade, propietario de un restaurante en Puerto López, afirmó que no tienen otra alternativa que esperar. “Nosotros entendemos la situación y tenemos paciencia. Pero las autoridades nacionales deben entender por lo que pasamos y no pueden cambiarnos de fecha tan repentinamente”.



Eddy Gómez, presidente de la Cámara de Turismo de Atacames (Esmeraldas), contó que en los 389 hoteles categorizados por el Ministerio de Turismo, no se registraron reservaciones pese al anuncio de apertura previsto inicialmente para el 22 de julio.



A pesar de ello, los hoteleros y dueños de restaurantes en la zona de playa se organizan para recibir a los turistas que lleguen en agosto.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto, precisa que los fines de semana se observa a pocos turistas que acuden a Atacames, y que solo están de paso.



Algo similar ocurre en Tonsupa, donde los conjuntos habitacionales permanecen vacíos. En la playa no se observa a personas, pero los locales de venta de comidas han sido reabiertos por sus dueños.



Aunque muchos de los que llegan de paso a esas dos playas aprovechan para bañarse en el mar, se controla el distanciamiento físico y el uso de medidas de bioseguridad.



“Ha sido imposible impedir que los pocos turistas que acuden se metan a la playa, por eso controlamos que cumplan con los protocolos de bioseguridad”, señala Basurto.



Hasta la tarde de este miércoles 22 de julio de 2020, los 35 hoteles que pasaron las inspecciones para recibir a turistas no registran reservaciones, como ha ocurrido en los últimos cuatro meses debido a la pandemia del covid-19.