Los hoteleros de Atacames se organizan para el feriado de fin de año

Los empresarios hoteleros del cantón Atacames preparan sus ofertas para recibir a los turistas de la Sierra y de Colombia, a finales de diciembre, para despedir el 2020.

Hasta el momento ninguno de los 130 hoteles habilitados cuenta con reservaciones, pero existe un promedio de hasta 20 llamadas diarias de interesados en pedir información sobre hospedajes.



Esa es una de las razones para pensar que antes de la mitad diciembre haya un promedio del 40% de las reservaciones para el 31 de diciembre y 1 de enero, como ha ocurrido en años anteriores.



Los interesados preguntan ofertas por hospedajes y alimentación. En esta fecha acuden con sus familias a recibir el Año Nuevo en las playas de Atacames, cuando se ha tenido una recepción de hasta el 70% de ocupación, según la Cámara de Turismo de Atacames.



El presidente de esa organización, Eddy Gómez, dij0 que esperan la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia de Atacames (COE) para ver si se acoge a la disposición del COE nacional sobre la restricción de las celebraciones, aunque cree que por el buen manejo que se ha hecho de la pandemia en el cantón tendrán la apertura para recibir a los turistas.



Gómez explicó que la celebración del fin de año es uno de los feriados más importantes, porque se recibe una mayor presencia de turistas que acuden hasta por tres días a los balnearios.



El empresario hotelero, Alfonso Aparicio, comentó que durante la celebración de Navidad no siempre hay turistas, porque históricamente las reservaciones se hacen para finales de diciembre.



Lo que sí señaló es que los fines de semana están llegando turistas y se registra una ocupación de hasta el 30% de los hoteles que están en el malecón de Atacames, Súa, Tonsupa y Same.



Entre los cantones de Esmeraldas que se han acogido a las restricciones por sugerencia del COE nacional está Esmeraldas y Muisne, no así Atacames que, pese a no haberse reunido, los empresarios hoteleros creen que habrá vía libre para festejar bajo estrictas normas de bioseguridad.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, aseguró que durante estos meses de pandemia han tratado de manejar de forma estricta las normas de bioseguridad, pero también se han creado espacios para la distracción de quienes visiten las playas.