Hospitalizados por covid-19 se duplicaron en primer trimestre del 2021

Tras la identificación de las variantes inglesa del SARS-COV-2, en diciembre, y la de Nueva York, en enero, el número de hospitalizados estables y críticos se elevó significativamente en el primer trimestre del 2021.

El paciente con la variante británica B.1.1.7 habría ingresado al país el 12 de diciembre pasado, tres meses después de que fuera detectada en Reino Unido. La otra cepa B.1.526, en cambio, fue identificada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, en estudios al azar, en Guayaquil. Ambas variantes son consideradas más contagiosas.



El promedio diario de pacientes hospitalizados estables y con pronóstico reservado ha superado los niveles registrados, entre julio y septiembre del 2020, meses en los que el sistema sanitario ya colapsó y se dio un repunte en la mortalidad inusual.



Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) muestran que, al finalizar diciembre del 2020, el promedio diario de pacientes internados estables no superaba los 500 y los que estaban críticos no sobrepasaban los 360 al día.



Pero en enero y febrero, la media subió considerablemente en ambos grupos y para marzo el promedio fue de 921 en áreas de hospitalización y de 525 en terapias intensivas.



Al cierre de marzo, el Ecuador registró 1 687 pacientes en estado moderado y crítico, lo que significa el doble de lo reportado en diciembre pasado, hace apenas tres meses.



Desde el 25 de marzo del 2021, el número diario de hospitalizados estables al día no baja de 1 000, en tanto los de cuidados intensivos, no descienden de 500, como se observa en las cifras.



Cabe recordar que uno de cada cinco infectados que están en áreas de hospitalización se agrava y requiere de una cama en terapia intensiva.



En consecuencia, se forman nuevamente listas de espera de UCI con estos enfermos, que ya se encuentran internados, más los que demandan una cama, debido a las complicaciones con las que llegan a las emergencias.



La ocupación de camas no disminuye, por lo que cada vez es mayor la presión por ampliar nuevas áreas. Los problemas para acceder a camas ocurren incluso, en el sector privado, que ya está desbordado, en ciudades como Quito y Guayaquil.



La cantidad de hospitalizaciones por covid-19 durante marzo no es posible compararla con marzo del 2020, pues las cifras oficiales no muestran la magnitud de los contagiados en estado grave y moderado, que se atendieron en el Puerto Principal, que fue el epicentro de la mortalidad.