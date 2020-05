Pese a que hospitales suspendieron uso de hidroxicloroquina, Salud dice que no la prohíbe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias ecuatorianas apoyaron la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de suspender temporalmente los ensayos clínicos internacionales con hidroxicloroquina para pacientes con covid-19. La decisión se tomó por los posibles efectos negativos de este medicamento, como el incremento de arritmias y de la mortalidad.

La medida se tomó tras un estudio publicado en la revista científica The Lancet, en la cual se analizaron datos de 96 032 pacientes de un registro multinacional de 671 hospitales en seis continentes. Tomando como base la mortalidad en el grupo control o aquellos que recibieron hidroxicloroquina tuvieron 33 % mayor riesgo de morir que los que no recibieron ese medicamento. Incluso hubo una alta frecuencia de arritmias ventriculares.



Pero este viernes 29 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud Pública aclara que este apoyo a la decisión de la OMS no implica una prohibición al uso o aplicación de hidroxicloroquina como tratamiento.



Sin embargo, en hospitales públicos como el Eugenio Espejo, donde se atiende pacientes con y sin covid-19, y el Quito Sur, donde se trata exclusivamente el coronavirus, se dejó de utilizar este fármaco.



En la primera casa de salud, a cargo de la Cartera del ramo, sí hubo personas que presentaron arritmias cardíacas. “Han sido pocos”, indicó días atrás el neumólogo Eduardo Castro. A cada paciente se le daba un seguimiento estricto y recibían constantemente la visita de los cardiólogos.



En el Quito Sur, del Seguro Social, no hubo problemas con este fármaco, pero los galenos no reportaban mejorías. También suspendieron su uso.



Para utilizarlo se requiere de un protocolo especial que incluye la toma de exámenes como el electrocardiograma. Estas medidas se pusieron en práctica tanto en unidades de salud públicas como privadas.



La decisión de la utilización de hidroxicloriquina para pacientes que dieron positivo para la nueva cepa de coronavirus -insiste Salud- corresponde exclusivamente al criterio del especialista autorizado a tratar tanto en el sector público como en el privado.

Sin embargo días atrás, la Cartera, tenía otro criterio. El 27 de mayo del 2020 dijo que no era recomendable continuar administrando el tratamiento para covid-19 basados en la evidencia mundial y también en las experiencias de los médicos del Eugenio Espejo. Así lo explicó Xavier Solórzano, viceministro.