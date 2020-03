Los hospitales de Ecuador que tratarán los casos positivos de coronavirus pasarán de 15 a 22

LEA TAMBIÉN

Pasadas las 21:00 de este jueves 12 de marzo del 2020 los ministros de las carteras de Estado: Salud, Educación, Transporte y Cultura dieron detalles sobre las medidas para enfrentar el covid-19. Estas se implementaron por la declaratoria de emergencia sanitaria por la circulación del virus. Entre los temas que se abordaron están la ampliación de los hospitales de referencia, la realización de las pruebas para diagnosticar la cepa, la desinfección del transporte público, suspensión de eventos, la plataforma digital educativa y otros.

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dijo que hoy se corroboró el aumento de dos casos más de contagios. Pasó de 17 a 19 diagnósticos positivos. Estos están ligados al caso de Sucumbíos, es decir, el ciudadano holandés que dio positivo para covid-19. "Son contactos que pertenecen a su conglomerado". Además afirmó que se siguen a más de 203 personas en vigilancia epidemiológica.



Sobre los reactivos, la ministra Andramuño sostuvo que "nosotros como Ministerio estamos abastecidos. Hay los recursos necesarios y estamos ampliando los servicios a Quito y Cuenca". Mencionó que estos exámenes, en el área privada, son costosos, por lo que como red pública "estamos abastecidos".



Los hospitales, que tratarán los casos positivos, pasarán de 15 a 22 establecimientos de salud. Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se han habilitado otros. En la capital están el Quito Sur y Carlos Andrade Marín; en Guayaquil está Los Ceibos. Y en otras provincias como Manta, Machala y San Francisco. "Se ha trabajado con establecimientos de la parte privada para que puedan recibir pacientes si lo requieren".



Andramuño, además, dijo que quienes tienen síntomas y utilizan el transporte público deben usar la mascarilla; también el lavado constante de las manos.



Sobre la suspensión de los eventos, es importante -mencionó- que no haya concentración de personas, en especial, quienes tengan otras enfermedades, ya que es un factor de riesgo que puede agravar a la persona. "Los adultos mayores no deben asistir" a eventos como los de Semana Santa o desfiles o misas.



La funcionaria manifestó que se analiza el trabajo de los laboratorios privados que quieran realizar las muestras para diagnosticar el virus. Ellos deberán cumplir los parámetros mínimos de calidad para hacerlo. Hasta que eso ocurra se habilitará la sede de Quito del Instituto Nacional de Investigación en Salud Público (Inspi) para que se realicen estos exámenes. Hoy se concentraba en la matriz de Guayaquil de este elaboratorio de referencia nacional.



El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, se refirió al tema de las medidas en el sistema de transporte. Dijo que el trabajo que realizan es el reforzamiento de la identificación de sospechosos en los aeropuertos. La tripulación realiza un trabajo similar. Se encarga de ver e informar sobre casos, para llevarlos a un centro de salud o para monitorearlos.



Cuando no presentan síntomas -mencionó- se los chequea con el termómetro. Pero se acaba de expedir un documento para que los pasajeros de Francia, Alemania, Italia y otros se acojan a la cuarentena.



En los terminales terrestres, el trabajo se lo ejecuta con los municipios para observar los pasajeros o casos sospechosos. Así se comunicará a tiempo a las autoridades sanitarias. "Hoy tuvimos una reunión con los gremios de transporte: turístico, interprovincial, escolar, etc. Deben limpiar las unidades frecuentemente".



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo que se habilitará la plataforma educativa para el trabajo de los alumnos. Ellos no deberán asistir a los establecimientos. Por lo que se ha planificado que los docentes envíen actividades. Entre otras situaciones cumplirán con dos horas en lectura. "Haremos seguimiento para que no pierdan el ritmo. No sabemos si serán semanas o meses, por lo que se debe asegurar su educación".

Además afirmó que habrá programas educativos de radio y televisión. Si el acceso a Internet es limitado se entregarán material físico para seguir con las actividades escolares. "Los equipos de Educación estarán alertas a las novedades".