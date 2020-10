Hospital Eugenio Espejo registra menos ocupación, pero alerta continúa

LEA TAMBIÉN

Desde marzo hasta el pasado lunes 26 de octubre del 2020, el Hospital Eugenio Espejo, de la capital, registra 3 216 atenciones por coronavirus; de esa cifra, 2792 pacientes se han recuperados y 424 fallecieron.

Según su gerenta, Sandra Cisneros, la atención de casos de covid-19 disminuyó en un 77% si se lo compara con julio. En ese mes, esa casa de salud se enfrentó al pico más alto, con un total de 462 personas recibidas por esta patología.



A diferencia de lo ocurrido en marzo, cuando hubo 26; abril, 129; mayo, 181; junio, 410; agosto, 364; septiembre, 250 y en octubre 108.



Pese a esos datos, Pichincha se mantiene como la provincia con más contagiados de covid. Suma 56 134; el 93% de la capital. Aunque médicos han recordado que en estas localidades se han realizado más pruebas. Por lo que hay más diagnósticos.



Según el Ministerio de Salud, en Azuay, Carchi, El Oro, Napo, Pastaza, Sucumbíos y también Pichincha se observa una tendencia a la disminución del porcentaje acumulado de resultados positivos en pruebas PCR (diagnósticas con hisopado nasofaríngeo). Esto en las últimas cuatro semanas. Por el contrario se ve un incremento sostenido en Los Ríos y Santa Elena.

En el reporte del domingo, el número 241, se registró un incremento de 2 021 casos confirmados respecto al de ocho días antes, el 233.

De los 2 021 casos nuevos, 1 684 eran de Pichincha, según detalló la Cartera.



Por ello, en el informe recordó que debe haber “corresponsabilidad de la ciudadanía para conseguir el efecto de disminución de la velocidad de transmisión del virus. No cumplir con medidas de bioseguridad y asumir que ‘a mí no me ha de dar’ conlleva el altísimo riesgo de brotes”.



En el Espejo se detalló que de 64 camas para recibir a pacientes con coronavirus, 36 son de hospitalización, 22 en una de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



“Tenemos una disponibilidad de camas del 26%. Pero el virus sigue activo y hay que tomar las mismas precauciones que hasta ahora”, apuntó Mario Arboleda, director médico. En otros centros de Quito también hay más espacios en hospitalización.