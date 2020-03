En el Hospital Ambato funciona una zona de triaje para la revisión de pacientes con problemas respiratorios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Tungurahua, en la Sierra Centro del Ecuador, las autoridades adoptaron las medidas de prevención para evitar posibles casos de coronavirus. En el Hospital General Docente Ambato (HGDA), este lunes 2 de marzo del 2020 se armaron dos áreas de triaje para la atención de los pacientes que llegan con problemas de gripe o con síntomas de enfermedades respiratorias. Las zonas están alejadas de otros espacios de atención médica.

Hasta la mañana de este lunes, las personas eran atendidas en todos los centros y subcentros de salud de toda la provincia. “Si en estos lugares se presenta algún caso, en forma inmediata serán transferidos al Hospital de Ambato que cuenta con un área de aislamiento equipada con 58 camas. Al momento no tenemos casos sospechosos ni confirmados”, dijo Mónica Arias, directora del Distrito de Salud Ambato 18D01.



Menos de 40 personas protegidas con mascarillas esperaban este lunes atención en la principal casa de salud de Tungurahua. Un grupo de médicos y enfermeras tomaban la temperatura y otros datos a los pacientes. Arias aseguró que en los primeros meses del año se incrementó a 80 casos diarios de casos de usuarios con problemas respiratorios.



En tanto, la gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, explicó que todas las casas de salud de la provincia están activadas para la atención a los pacientes que así requieran. También se abrieron varios sitios de triaje donde se hace la revisión a las personas agripadas.



Rodríguez aseguró que es recomendable que los niños que sufran problemas respiratorios o de gripe no asistan a clases y que los maestros deben ayudarles en la recuperación de los días que el alumno no asista. Eso evitará contagios.



Mientras en el Municipio de Ambato se reunieron los directores y jefes de departamentales, gerentes de las empresas públicas para activar los planes de contingencia y de seguridad para evitar posibles contagios.



La funcionaria mencionó que una de sus primeras disposiciones fue para el gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (Emapa), Ricardo López, a fin de evitar cortes del líquido vital y que las reparaciones sean en el menor tiempo posible.



La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de Ambato (Gidsa) realizará las acciones necesarias a fin de que la ciudad se mantenga limpia. Además, se duplicarán las medidas sanitarias con los desechos hospitalarios.



El Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced unirá esfuerzos con el Hospital Provincial Ambato y el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de coadyuvar esfuerzos en contra del coronavirus.



La Municipalidad también emprenderá campaña preventiva en la red de plazas y mercados de la ciudad, así como en el Mercado Mayorista, en donde ingresan entre 12 000 y 15 000 personas por feria. Similares acciones se efectuarán en la Terminal Terrestre de Ingahurco y en las estaciones interparroquiales.



Además, se ubicarán dispensadores de gel antiséptico en los ingresos a los dos edificios municipales y se distribuirán 50 000 mascarillas a personas con problemas respiratorios.