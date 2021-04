Así funcionan los horarios de atención de locales comerciales en Quito

Con la finalización del estado de excepción focalizado en Pichincha, y en otras siete provincias del país, en Quito ya no rige el toque de queda pero sí se mantiene la restricción en la circulación vehicular.

Esta disposición es parte del plan Hoy No Circula que la Secretaría de Movilidad recordó que volverá a tener vigencia desde el 12 de abril del 2021.



Así, los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3 no podrán circular el lunes. Los que terminan en 2,3, 4 y 5 no lo harán los martes; 4, 5, 6 y 7 los miércoles; 6, 7, 8 y 9 los jueves; 0,1, 8 y 9 los viernes. Mientras que los sábados, domingos y feriados habrá libre circulación.



Adicionalmente, en la capital se aplica una restricción nocturna. Desde las 22:00 hasta las 05:00 no puede circular ningún automotor en las calles de la ciudad, salvo los vehículos de emergencia, seguridad pública y asistencia social. También se excluye el transporte público, comercial, institucional, sectores estratégicos, de mensajería y delivery.



Las personas de la tercera edad y con discapacidad pueden circular libremente de 05:00 a 20:00, pero en la noche deben acogerse a la restricción.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad explicó que los conductores también podrán volver a tramitar y hacer uso de salvoconductos. Esos documentos pueden emitirse para el sector productivo, por citas médicas, por turismo, o para movilizarse al aeropuerto.



La Agencia Metropolitana de Control recordó que en los centros comerciales, supermercados y restaurantes solo se permite una operación con el 50% de aforo. Mientras que en los cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, alojamiento turístico y salas de recepciones y banquetes, el aforo permitido es del 30%. Lo mismo se permite en los velorios.



Comercios retoman sus horarios de atención



Sobre el horario de atención de los locales comerciales en la capital, la decisión la tiene cada establecimiento. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que cada local debe definir el horario que permita al personal poder movilizarse con facilidad, tomando en cuenta las restricciones. Por ello, agregó, deben adecuarse a esas necesidades y evitar que se sobrepase el horario en el que ya no se puede circular.



Los centros comerciales, por ejemplo, retomaron sus horarios regulares como el Quicentro Shopping. Este establecimiento atenderá hasta las 21:00 de lunes a sábado, y domingos hasta las 20:00. Lo mismo hizo Mall El Jardín que atenderá de lunes a sábado hasta las 20:30 y domingos y feriados hasta las 19:30. El Bosque abrirá hasta las 20:00 de lunes a sábado y domingos hasta las 19:00. El mismo horario tendrá Centro Comercial El Bosque.



Mientras que los restaurantes tienen un poco más de libertad, indicó Diego Vivero, vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi). Para el también propietario de una cadena de restaurantes, estos locales pueden funcionar hasta el horario que prefieran porque la restricción solo es para el tránsito y los comensales pueden llegar a pie. También recordó que los delivery están exentos de las restricciones de horario y los propietarios de locales cumplen a cabalidad el aforo permitido.



Control sobre bebidas alcohólicas



Lo que también se mantiene en la capital es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.



La Intendencia de Pichincha mantiene los controles para regular los espacios de su competencia como los que están normados en el acuerdo ministerial No 0010, emitido en septiembre del 2020.



Allí constan las regulaciones a espacios que en el Distrito Metropolitano aún no están autorizados a operar, como los centros de tolerancia, bares, karaokes o discotecas. Sobre el funcionamiento de otros sitios, donde se permite la venta de bebidas alcohólicas como las licorerías, los lineamientos están regulados en el acuerdo 0069, hasta el que el Municipio de Quito emita una nueva medida al respecto.



Es decir que actualmente, las licorerías en la capital solo pueden operar de lunes a miércoles de 14:00 a 22:00 y de jueves a sábado, de 14:00 a 01:00. Los domingos no pueden operar y tampoco se permite el consumo de licor en el interior de estos locales ni en sus exteriores.



En el acuerdo 0010 también se menciona que, en lo posible, se aplique un horario límite para la venta de licor en los establecimientos regulados de una hora antes del cierre del mismo.