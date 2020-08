El nuevo horario del toque de queda tomó por sorpresa a moradores del sur de Quito este 31 de julio del 2020

LEA TAMBIÉN

En Quitumbe y Chillogallo, en el sur Quito, desde las 19:00 de este viernes 31 de julio del 2020, se iniciaron los controles del cumplimiento de las nuevas medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Vehículos y gente circulando por las calles fue el escenario. Maité Sánchez trabaja en Chillgallo. A las 19:15, en la esquina de la Mariscal Sucre y Morán Valverde, esperaba un bus para dirigirse a su casa.



"No hay buses. No sabía que hoy empezaba el toque de queda desde las 19:00. No sé cómo llegar a mi casa", comentó.



Daniela Valarezo, Intendenta de Pichincha, señaló que desde el inicio de la jornada, la novedad en ambas parroquias fue la cantidad de vehículos que aún circulaban desde las 19:00. "Vemos que la ciudadanía está un poco desinformada sobre la medida. Esperamos que con el transcurso de la noche se despeje la ciudad", indicó.

Muchas personas decían desconocer los nuevos horarios del toque de queda en la capital. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



La noche de hoy se realizó un operativo en conjunto entre la Policía Nacional, la Intendencia y el Municipio de Quito. Un total de 100 efectivos de esas entidades se movilizaron por Quitumbe, Chillogallo, Martha Bucaram y Guamaní.



Desde las 00:00 de hoy también rige la prohibición de la venta de licor en 18 provincias. Valarezo dijo que desde el inicio de la medida, solo en Quito se han clausurado 10 locales por infringir esa disposición.



En el caso de Quito, desde el 17 de julio pasado se realizan operativos especiales en siete parroquias en donde se registra el mayor número de contagios de covid-19. Chillogallo es uno de esos sectores.



De acuerdo con el informe de hoy del Ministerio de Salud Pública (MSP), Quito registra 13 342 casos confirmados. En Quitumbe hay 446; es decir el 3,15% y 1 220 en Chillogallo lo cual representa el 8,24% de los casos.



El general de la Policía, Fausto Salinas, indicó que en todo Quito hay más de 450 efectivos realizando controles de las medidas decretadas por el COE. Los operativos se mantendrán durante el fin de semana.