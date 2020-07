Hondureños protestaron por corrupción durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

Cientos de hondureños formaron una caravana de vehículos y recorrieron varias calles de Tegucigalpa para protestar contra la corrupción del gobierno en las compras para enfrentar el coronavirus.

Los manifestantes, que fueron convocados por las redes sociales a la “Segunda caravana indignada y de la solidaridad”, partieron del barrio Guadalupe por el bulevar Morazán, este de la capital, el miércoles 8 de julio de 2020.



Diputados “con sus leyes han permitido que los corruptos se roben el dinero de este pueblo sin consecuencias para ellos”, denunció una mujer dirigiéndose con un altavoz a los demás conductores que hacían sonar las bocinas de sus autos.



“ Ustedes no pueden resolver el problema (de la corrupción) porque ustedes son el problema, son delincuentes y además asesinos de este pueblo ” , añadió.



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el mes pasado el despilfarro de dinero en la compra de siete hospitales móviles que no han sido entregados desde Turquía. El organismo informó además de la adquisición de respiradores incompletos y mascarillas que no son para uso hospitalario, lo que propició el contagio de personal de salud.



“Fuera JOH (presidente Juan Orlando Hernández)”, gritaban desde sus vehículos. “Donde está el dinero”, decía una leyenda en el cristal de uno de los autos.



La caravana pasó frente al Hospital Escuela, donde gritaban “ánimo” a decenas de pacientes de covid-19 atendidos en una carpa improvisada como clínica porque el centro médico está colapsado.



Los convocantes anónimos a la protesta exigieron por las redes sociales la construcción de hospitales y manifestaron su solidaridad con los médicos que atienden a los pacientes sin los equipos de bioseguridad necesarios.



Más de una docena de médicos, enfermeras y otro personal de salud han muerto de coronavirus.



Según la portavoz del Seguro Social de la capital, Ana Barrientos, solo en un hospital de la ciudad tienen a 500 médicos y enfermeras contagiadas.



La pandemia deja en Honduras 677 muertos y 25.428 casos, según datos oficiales porque las autoridades admiten que hay un subregistro por falta de pruebas y de laboratorios.