Cuatro dudas frecuentes sobre cómo evitar bloqueos por no tener el móvil homologado

La falta de homologación de un celular puede generar el bloqueo del equipo. Este proceso consiste en determinar si un celular es adecuado para operar en la red de telecomunicaciones local, aclaró la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Además, tiene la finalidad de evitar interferencias que generen daños a las redes de telecomunicaciones.



La obligación no es nueva y se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El costo de un proceso es de 37,43% de un salario básico (USD 394 para el 2019) y es recaudado por el ente de control desde el 14 de julio del 2017.



Los usuarios tienen 30 días para cancelar ese valor. El plazo corre desde el inicio de la campaña de información, que se efectúa por parte de las operadoras a través de mensajes de texto. Posterior a este plazo, se procede a bloquear el aparato móvil sin prorroga de tiempo.



El proceso de homologación se lo realiza por una sola vez, por marca y modelo; es decir, que no deben realizar el pago cada celular. El procedimiento culmina con la emisión de un certificado de la entidad.



A continuación, presentamos un ABC para realizar el proceso de homologación.



¿Cómo saber si mi teléfono celular se encuentra homologado?



Los usuarios pueden consultar si un equipo se encuentra homologado antes de adquirirlo, dentro o fuera del país, en los siguientes links: www.tucelularlegal.info y www.arcotel.gob.ec/homologacion.



La página le solicitará el IMEI -por sus siglas en ingles-(Identidad internacional de equipo móvil), que es un código de 15 dígitos numéricos único para cada celular.



Para obtener el IMEI se puede marcar desde cualquier operadora el número *#06# y se genera automáticamente el número.



¿Cuál es el proceso a seguir si mi teléfono no está homologado?



Para obtener el certificado de homologación de un equipo de telecomunicaciones, el solicitante debe ingresar al siguiente link y presentar lo siguiente:



a) Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva Arcotel, en el formato establecido para el efecto



b) Manual de usuario o documento emitido por el fabricante en formato digital, en el que consten las especificaciones técnicas, marca y modelo del equipo.



c) Fotografías del equipo en formato digital de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Arcotel. (Nota de Arcotel: Las fotos deben adjuntarse en una carpeta en formato digital, de forma individual, con una resolución de al menos 3.1MP, tomadas del equipo que se quiere homologar y no obtenidas de revistas u otros documentos).



d) Certificado de características técnicas, en formato digital, del equipo cuya marca y modelo se quiere homologar, o de ser el caso la información de todos sus módulos internos de radiofrecuencia donde se pueda verificar el modelo y las bandas de frecuencias asignadas para el servicio que utilizará el mencionado equipo y que se encuentren en operación en el país, emitido por los organismos aceptados por la Arcotel.



Finalmente, la entidad proporcionará el certificado.



¿Qué sucede si no realicé el pago en el tiempo establecido?



En el caso de que una persona no realizó el pago de este rubro, la entidad procederá a bloquear el teléfono. No obstante, el bloqueo no se lo realiza a la tarjeta SIM, por lo que el usuario puede utilizarla en otro celular manteniendo su número.



Si un usuario obtiene el certificado de homologación posterior al bloqueo del equipo, su terminal es activado inmediatamente sin necesidad de que el usuario solicite el desbloqueo.