Homologación de un modelo celular cuesta USD 147,47

"Hola. Tu equipo será bloqueado en nueve días, debido a que no cumple con la normativa vigente para funcionar en el país". Natali Becerra recibió en noviembre de 2018 este mensaje de texto.

El SMS de su operadora Claro llegó cinco días después de adquirir su teléfono, un iPhone XL, en EE.UU. e ingresarlo al país. La empresa móvil le informó que el bloqueo podía generarse porque el aparato no estaba homologado.



Este proceso consiste en determinar si un celular es adecuado para operar en la red de telecomunicaciones local, a fin de evitar que los aparatos generen perturbaciones técnicas o interferencias al servicio o su deterioro, anotó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).



Becerra, con sorpresa, se enteró que el modelo que había comprado en el exterior aún no estaba homologado y que debía cancelar USD 147,47 para evitar que su móvil deje de funcionar. Ella se negó a cancelar el valor. No obstante, faltando pocos días para que se generara el bloqueo, alguien más realizó el trámite y ahora puede usar sin problema el celular.



Efectivamente, el valor de USD 147,47 se paga solo por una ocasión y por modelo, por lo que si un cliente cancela ese monto, el resto de usuarios puede usar ese tipo de celular sin dificultad.



El pago por homologación no es nuevo. La obligación consta en la Ley de Telecomunicaciones.



La Arcotel reguló este tema vía Resolución 15-09 en el 2016 y se aplica desde el 14 de julio del 2017, cuando se publicó en el Registro Oficial. La norma sigue vigente y, por eso, los usuarios con móviles no homologados reciben advertencias de bloqueos.



El trámite y el cobro deben realizarse en las oficinas del ente de control. La Resolución establece una tasa del 37,43% de un salario básico (USD 394 para el 2019).



Joselyn Tello compró un iPhone 7 a un pariente.



El teléfono tenía seis meses de uso en el país, pero se enteró que no estaba homologado solo cuando quiso cambiarse de operadora, de Claro a CNT. Tello asegura que no conocía de esta obligación. Decidió no cambiarse de empresa. El celular aún funciona con normalidad. Ella desconoce si alguien más ya cumplió el proceso.



La medida ha generado USD 65 469,61 hasta enero del 2019, informó la Arcotel.



Luego de cancelar la tasa, la entidad de control emite un certificado, caso contrario se bloquea el equipo. La tarjeta SIM, no obstante, puede ser usada en otro aparato y mantener el número.



Según la entidad de control, 546 usuarios han pagado por los certificados de homologación exclusivamente para el servicio móvil.



117 usuarios cumplieron con este proceso en el 2017 y el año pasado la cifra subió a 316. En enero del 2019 ya suman 23. La Arcotel aclaró que el trámite se debe cumplir para “todos los terminales de servicio móvil avanzado, incluidos los celulares traídos del exterior”.



El organismo explicó que las operadoras móviles, una vez que detectan en sus redes equipos no homologados, inician una campaña para informar, de forma diaria y semanal, con una duración de un mes. Si en ese plazo no se cancela, el celular es bloqueado. Una vez que se cumple el trámite, el celular se activa de forma inmediata.



Movistar usa mensajes, llamadas y su portal web para comunicar esta información. Precisó que todos los teléfonos que comercializa ya cumplen con el trámite.



Claro informa en su web y con mensajes de texto como: “¿Sabías que, según el Reglamento de Homologación, en el país se deben usar o comprar equipos debidamente homologados?”.



Todo terminal móvil tiene un identificador de 15 dígitos (IMEI); los ocho primeros definen marca y modelo. Se puede comprobar si un móvil cumple con el proceso en este sitio web.