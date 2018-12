Homenajes al expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush

LEA TAMBIÉN

Tras el fallecimiento del expresidente estadounidense George H.W. Bush este 30 de noviembre del 2018, los homenajes a su figura llegan desde todo el espectro político así como desde Hollywood y el mundo empresarial.

Bush murió ocho meses después de que lo hiciera su esposa, la exprimera dama Barbara Bush, con la que estuvo casado 73 años.



Desde la Casa Blanca, Bush "41" (para diferenciarlo de su hijo, Bush "43") lideró el fin de la Guerra Fría, la primera guerra del Golfo y la invasión de Panamá mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba.

Foto de archivo del 1 de septiembre del 2005, los expresidentes de EE.UU. Bill Clinton (izq), George W. Bush (cen) y el fallecido George Bush. Foto: AFP

“El mejor padre"



"George H.W. Bush fue un hombre de gran carácter y el mejor padre que un hijo o una hija podría pedir". Su hijo George W. Bush, expresidente estadounidense



"Fe, familia y país"



"Con su esencial autenticidad, agudo ingenio, y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el país, el presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público". Donald Trump, presidente estadounidense



Amistad



"Estoy profundamente agradecido por cada minuto que pasé con el presidente Bush y siempre recordaré nuestra amistad como uno de los mejores regalos de mi vida". Bill Clinton, expresidente estadounidense



"Un verdadero socio"



"Hemos tenido la suerte de trabajar juntos en momentos de cambios históricos. Y fueron momentos determinantes que exigían una enorme responsabilidad a cada uno. El resultado fue el final de la Guerra Fría y de la carrera armamentística. (...) Fue un verdadero socio". Mijaíl Gorbachov, último líder de la extinta Unión Soviética



"Vocación noble y dichosa"



"La vida de George H.W. Bush es testimonio de que el servicio público es una vocación noble y dichosa. (...) Es un legado de servicio inigualable, aunque él quisiera que todos lo intentáramos". Barack Obama, expresidente estadounidense



"Un ejemplo"



"El espíritu de servicio público del presidente George H.W. Bush fue el hilo conductor de su vida y un ejemplo para todos nosotros. (...) Hoy Gran Bretaña recuerda a un gran estadista y un verdadero amigo de nuestro país". Theresa May, primera ministra británica



"Un amigo para toda la vida"



"Me siento privilegiado por haber trabajado con él, y aún más privilegiado porque se convirtió en un amigo para toda la vida. Era, sencillamente, una de las personas más decentes que he conocido". John Major, ex primer ministro británico.



Respaldo a la alianza EEUU-Europa



"Un gran líder" que brindó "su respaldo sin desmayo a la alianza con Europa". Emmanuel Macron, presidente francés



"Último vuelo"



"El presidente Bush nos ha dejado para realizar su último vuelo, pero su destino no es desconocido. Está volando hacia los brazos del amor de su vida, Barbara". Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California



"Un gran estadounidense"



"Hemos perdido a un gran estadounidense. El servicio definió la vida del presidente George H.W. Bush, y nos enseñó a todos sobre liderazgo, sacrificio y decencia" . Tim Cook, Director ejecutivo de Apple



Diez grandes fechas en la vida de George Bush, 41° presidente de Estados Unidos:



12 de junio, 1924. George Herbert Walker Bush nace en Milton, Massachusetts



1942. Se enlista en la Marina, siendo el piloto más joven. Es derribado y rescatado en el mar en 1944



1945. Se casa con Barbara Pierce, con quien tuvo seis hijos: George Walker (quien fuera presidente también) , Robin (fallecida a los tres años) , John (apodado "Jeb", exgobernador de Florida) , Neil, Marvin y Dorothy



1953. Funda la Zapata Petroleum Company en Texas



1967 - 1971. Electo por el partido republicano a la Cámara de Representantes por Texas



1971 - 1973. Embajador de Estados Unidos en la ONU



1976 - 1977. Director de la CIA



1981 - 1989. Vicepresidente de Estados Unidos, bajo Ronald Reagan. Había sido su adversario en las primarias republicanas en 1980



1989 - 1993. El cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos. En agosto de 1990, encabeza la coalición internacional en la Operación “ Tormenta del Desierto ” contra la invasión iraquí a Kuwait que finaliza con su liberación en febrero de 1991



1992. Candidato a un segundo mandato, es vencido por el demócrata Bill Clinton