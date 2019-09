Dos hombres fallecieron atropellados luego se asistir a un concierto en Imbabura; sus familiares piden justicia

LEA TAMBIÉN

Willman Salas y Diego Shugulí fallecieron la madrugada del domingo 1 de septiembre del 2019 en el sector de Araque, en la provincia de Imbabura. Los familiares indicaron este miércoles 11 de septiembre del 2019 que no quieren que se archive el caso, piden que se encuentre al responsable.

Fanny Salas, hermana de Willman y esposa de Diego Shugulí, contó que la madrugada del pasado 1 de septiembre un grupo de amigos y familiares salió de un concierto que se realizó en el sector de Araque, cerca del Lago San Pablo, en la provincia de Imbabura.



Cuando el grupo de amigos salió, había varios grupos de personas y fogatas en el lugar, cerca de las 03:00 del 1 de septiembre algunas personas fueron embestidas por un vehículo. El auto, tipo jeep, en una calle empinada, aceleró y a toda velocidad impactó a Willman Salas y a Diego Shugulí, ambos fallecieron en el lugar. Otras personas quedaron gravemente heridas.



Fanny Salas contó a diario EL COMERCIO que su esposo y hermano fallecieron al instante. Mientras que, Juan Bravo, otro de los acompañantes, se encuentra en estado de coma y Jonathan Andrango tiene "destrozado" el rostro. Enrique Baño tiene enyesada una pierna. Las demás personas tenían heridas leves y raspones.



La emergencia fue atendida por el Servicio de Emergencia ECU 911 luego de 15 minutos de la llamada de auxilio, según Fanny Salas. El personal de socorro trasladó a casas de salud a los heridos.



Salas contó que no pudieron identificar al conductor, ni a las placas del vehículo, pero que hay cámaras del ECU 911 en la zona, y que están en el proceso de investigación. La mujer dijo que hay varios testigos del hecho y un retrovisor que del impacto quedó en el suelo.



Fanny Salas señaló que decidieron buscar un abogado particular para que el caso no sea archivado. El pedido es que la muerte de sus familiares no quede en la impunidad y que la Fiscalía investigue el caso.