Hombre intentó arrojar a las vías del metro a un vigilante que le pidió que se pusiera la mascarilla

Madrid impuso el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público el pasado 4 de mayo del 2020. Sin embargo, cuando un vigilante de seguridad del metro de la ciudad española llamó la atención a un hombre que no cumplía con la disposición, este intentó arrojarlo a las vías por las que transitan los trenes.

Según informa el diario El País de España, la información fue confirmada por una portavoz del Metro de Madrid al medio. El vigilante presentó una denuncia contra el viajero, que sería la primera en el suburbano de la capital de España relacionado con el no uso de la mascarilla.



En medio del incidente, que ocurrió en la mañana del pasado 12 de julio del 2020, el hombre que no portaba la mascarilla insultó al vigilante y lo amenazó de muerte. Ambos forcejearon y finalmente el implicado empujó al vigilante de tal forma que estuvo a punto de hacer que caiga en las vías, dice el medio español.



Los hechos ocurrieron en la estación de Vadecedras. El viajero que no llevaba la mascarilla "estaba tumbado en el banco de un andén", dice El País, por lo que los vigilantes se acercaron a él para recordarle que su uso es obligatorio para viajar en el transporte público.



"Este hombre sacó una camiseta negra de su mochila y se la enrolló en la boca. Los vigilantes le dijeron que no es válido este elemento en lugar de una marcarilla" a lo que el hombre respondió, con una actitud agresiva: "No me la voy a poner. Me la tienes que comprar tú", reporta el medio español.

"No vales para nada" y "te voy a matar" son alguna de las palabras que también dijo el hombre al vigilante, de acuerdo con la denuncia. Tras recibir el fuerte empujón, el trabajador consiguió mantener el equilibro y se quedó al filo del andén. Entonces otros encargados de seguridad "se abalanzaron contra el individuo y lo redujeron hasta que llegaron los efectivos de la Policía Nacional", dice El País. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación.



Es el primer caso de una agresión de este tipo en España. Sin embargo, el fin de semana anterior, en Francia, un grupo de jóvenes agredió al conductor de un autobús luego de que este no les permitiera abordar la unidad pues no portaban mascarillas- cuyo uso en el transporte público de Francia también es obligatorio- ni un boleto para subir a la unidad.

Los jóvenes golpearon y patearon al hombre de tal manera que le ocasionaron muerte cerebral. Una semana después del hecho el hombre murió.