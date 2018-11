Hombre acusado de robo fue golpeado y retenido por moradores en Mapasingue

LEA TAMBIÉN

Un hombre fue detenido en el sector de Mapasingue Este, Guayaquil, cuando intentaba robar un vehículo. Los moradores del populoso barrio golpearon al presunto asaltante y socorrieron a la víctima.

El hecho ocurrió la mañana del pasado 10 de noviembre del 2018 cuando un hombre abordó un taxi irregular en la vía Perimetral. El conductor del vehículo, Carlos, relató para el canal Teleamazonas que el ahora detenido habría solicitado una carrera hacia una calle desolada. "Me dice me deja en esa calle, es solitaria, pero ni imaginarme que por la calle solitaria me iba a hacer el robo".



Al llegar al lugar, el pasajero habría sacado un arma de su maleta y con amenazas le habría pedido sus pertenencias y que se bajara del auto. El conductor reaccionó y forcejeó con el arma de fuego.



"Yo arriesgué mi vida, se lo juro, porque se imagina que me hubiera salido un tiro, no estuviera contándolo", dijo el conductor.



Ante esta situación, dos personas se acercaron para ayudarlo y el sospechoso salió de auto y corrió, señaló el afectado que ya fue a la Fiscalía a poner la denuncia por intento de robo.



Luego de correr una cuadra, unas 20 personas detuvieron y golpearon con un bate y otros palos al supuesto asaltante. Cuando los policías llegaron al sitio del incidente encontraron al sujeto en el piso con varias heridas en la cabeza e inmovilizado.



Los agentes trasladaron al herido a un centro de salud para que le curen las heridas, luego lo llevaron a la Fiscalía, dijo el sargento de la Policía, Marcos Urgilés.



Como evidencias, los agentes encontraron un arma calibre 38 de fabricación artesanal. Las autoridades realizan las investigaciones respectivas de este hecho.