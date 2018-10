Hombre es investigado por la muerte de su conviviente en el cantón Durán

LEA TAMBIÉN

Ocho horas tardó Julio C. P., de 48 años, en decir a la Policía Nacional que supuestamente estranguló a su pareja, de 45 años, en la sala de su casa, ubicada en el sector María Piedad, en el cantón Durán (Guayas).

El hombre acudió a las 16:00 del lunes 15 de octubre de 2018, hasta el cuartel policial del cantón para hablar del crimen. No obstante, el asesinato ocurrió a las 08:00, según el testimonio del presunto autor.



A las 16:30, Julio llegó hasta su vivienda acompañado de la Policía. Los uniformados, al comprobar que su pareja yacía en la cama, llamaron a los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased).



Eduardo Oviedo, agente policial de Durán, sostuvo que el sospechoso estaba confuso y que no podía explicar bien lo sucedido. Detalló que el cuerpo de la víctima no presentaba signos de violencia.

Aproximadamente a las 19:00, Julio fue llevado hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Guayas, a la espera de una audiencia de formulación de cargos.