Hombre que fue a jugar un partido de fútbol sala y luego a beber a un bar, murió con coronavirus en Bolivia

Personas enfermas de covid-19 esconden su condición, rehúsan confinarse y provocan más contagios en su entorno, alertaron este jueves 4 de junio del 2020 médicos y funcionarios de Bolivia.

Es el caso de un hombre de El Alto, ciudad vecina de La Paz, quien a pesar de figurar entre los casi 12 000 contagiados en Bolivia, abandonó su aislamiento obligatorio, fue a jugar un partido de fútbol sala y luego a beber a un bar, lamentó Henry Contreras, secretario general del municipio alteño.



El ciudadano, cuyo nombre no ha sido revelado, “ha fallecido” tras contagiar al menos a 30 personas, lo que “ha causado zozobra en la vecindad enterada de que padecía coronavirus”, dijo el funcionario a periodistas.



Contreras explicó que no es el único caso de persona que oculta su mal, pues un joven infectado, también en El Alto, amenazó al funcionario después de que descubriera su enfermedad.



“'Te voy a abrazar para contagiarte', me dijo”, señaló Contreras. El padre del muchacho había fallecido días antes por el virus.



“Este ocultamiento se tiene por el estigma social y la discriminación que hace la sociedad en relación a los pacientes covid-19 positivos”, expresó Edgar Fernández, presidente del Colegio Médico de Cochabamba (centro del país), al diario Página Siete.



Tras una reunión de evaluación de la pandemia, las autoridades de La Paz y El Alto anunciaron el martes 2 de junio del 2020 que marcarán con letreros las casas de los enfermos de covid-19 que no quieran confinarse, precisamente por los numerosos casos de incumplimiento de la cuarentena.



“Gente que esté con coronavirus y que no quiera aislarse, vamos a poner un letrero en su casa diciendo: ¡aquí hay covid-19!”, amenazó el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, tras reiterados casos de gente que camina por las calles sin mascarilla ni protección, a pesar de estar contagiada.



Hasta el momento no se sabe de ninguna casa que haya sido marcada, pero los casos de infracciones que se denuncian son frecuentes, como el de un hombre de 35 años que escapó del aislamiento obligatorio desde Tarija (sur) hacia Potosí (suroeste). En Sucre (sureste), un adulto mayor de 82 años falleció tras haber volado desde Cochabamba.



Bolivia registra hasta ahora 11 638 contagios y 400 decesos por covid-19.



Según una proyección del Ministerio de Salud, Bolivia -que flexibilizó desde el lunes 1 de junio la cuarentena- cerrará junio con 28 000 contagiados, declaró el jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto.