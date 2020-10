Un hombre de Florida tumbó carteles de Biden con una excavadora robada

LEA TAMBIÉN

Un hombre de Florida (EE.UU.) es acusado de haber robado una excavadora para derribar los carteles de la campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden colocados en los jardines de un vecindario de la ciudad de Haines, en el centro del estado, y de paso también las vallas, informó la Policía.

James Blight, de 26 años, dijo en su descargo que estaba tan borracho el pasado sábado 24 de octubre del 2020 que no recuerda lo sucedido a la vista de los vecinos de un barrio mayoritariamente afroamericano.



El exvicealcalde de Haines Adam Burgess, que vive en el vecindario, indicó al medio de Tampa Spectrum Bay News 9 que fue "un crimen de odio".



"Este hombre entró en mi propiedad, tomó los dos carteles de Joe Biden que tenía en mi jardín y luego regresó con una excavadora para derribar la cerca", dijo Burgess en video reproducido este lunes 26 de octubre en la cuenta de Twitter de Spectrum Bay News 9.



"Por qué traer eso a nuestro vecindario? Este es un vecindario predominantemente negro y vienes aquí con eso? Eso no está bien", se quejó Burgess.



Otro vecino, Cornelius Marion, pensó que "venían a demoler la casa". "Pensé que alguien vendría a demoler la casa, pero sabía que eso no podía ser correcto", explicó Marion al mismo medio. "Entonces, llamé a la Policía", añadió.



Después de que Blight derribara la cerca de su casa, Marion subió a su auto para seguirlo, según indicó.



El video muestra las vallas que separaban los terrenos de los vecinos derribadas.



Blight también fue acusado de derribar una señal de límite de velocidad de la ciudad, entre otras señales de tráfico.



Según testigos, Blight tomó la excavadora y destruyó repetidamente los carteles de Biden a la vista de todos.



Una encuesta publicada este 26 de octubre por CBS indica que el 50% de los probables votantes en este estado han escogido a Biden como su candidato y un 48% al actual mandatario, Donald Trump, una diferencia que entra dentro del margen de error de la encuesta.



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, hará campaña el jueves 29 de octubre en Florida, uno de los "campos de batalla" de estas elecciones presidenciales.



Esta semana previa a la del 3 de noviembre, el día de las elecciones, pasarán también por Florida el expresidente Barack Obama, que pide el voto para Biden, que fue su vicepresidente durante sus dos mandatos, e Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente.