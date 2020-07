Hombre disparó en un hotel para exigir que se respete la distancia social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre en Florida fue arrestado por disparar en un hotel cuando le exigía a una mujer y su hijo que mantuvieran la distancia social, en momentos en que aumentan las tensiones por la gravedad de la pandemia en una sociedad fuertemente armada.

Douglas Marks, de 29 años, estaba el lunes 27 de julio del 2020 en el lobby de un hotel de Miami Beach, una isla turística en el sur de Florida, cuando confrontó a dos huéspedes.



Según él, la mujer llamada Verónica Peña y su hijo no respetaban la distancia social sugerida para prevenir el contagio del covid-19.



“Ustedes no se están distanciando”, les dijo Marks, de acuerdo con el informe de la policía de Miami Beach . “Todos ustedes se tienen que ir”.



La mujer y su hijo ignoraron a Marks y se sentaron en un sofá dándole la espalda.



En ese momento, Peña lo oyó decir: “Déjame hacerme cargo de ellos, aquí hay gente que no respeta el distanciamiento social”. Escuchó entonces varios disparos y huyó fuera del hotel. No hubo heridos.



Cuando llegó la policía, Marks confesó que había sacado el arma de su morral y había disparado cuatro tiros “de advertencia”.



Fue arrestado por agresión agravada con arma mortal y por disparar un arma en público, entre otros cargos.



Un testigo que no quiso identificarse dijo al canal Local10 que el hombre había apuntado a la mujer y al niño.



El ambiente está tenso en Florida y particularmente en Miami, donde se concentra la cuarta parte de los casos de coronavirus del estado. Actualmente, uno de cada 50 floridanos han dado positivo al covid-19 y la cifra de muertos alcanza los 6 333.



La semana pasada, otro hombre fue arrestado porque amenazó con su arma a una persona que le pidió que usara mascarilla en una tienda Walmart.

Florida tiene leyes laxas en términos de compra y venta de armas, a pesar de haber padecido dos de los tiroteos más mortíferos de la historia de Estados Unidos: uno en Orlando, que dejó 49 muertos en 2016, y otro en Parkland, con 17 muertos en 2018.