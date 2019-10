Un hombre fue detenido por inyectar a una persona que estaba inconsciente en una calle de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el momento cuando un hombre inyecta alguna sustancia a otra persona que se encontraba acostado en la vereda en estado etílico.

Según el video de seguridad, el hecho sucedió el pasado viernes 25 de octubre del 2019 a las 00:05, en las calles 38 y El Oro, en Guayaquil.



En los 65 segundos que dura el clip, se observa a un hombre acostado, aparentemente inconsciente, en la vereda. Él viste un pantalón negro y una camiseta azul. Segundos después se le acerca otro hombre con pantalón corto y chompa deportiva, lo revisa y se percata de su estado.



Inmediatamente saca una jeringuilla y le inyecta algo un poco más arriba de la cintura, en el lado izquierdo de su cuerpo. Luego le inyecta nuevamente en la mano.

Estas son las amenazas que atentan contra la vida y la seguridad de todos. Hoy la @cscgye detectó a un sujeto que inyectó a una persona en estado etílico, luego la @PoliciaEcuador lo detuvo inmediatamente. Seguiremos fortaleciendo el #PlanMásSeguridad en beneficio de todos. pic.twitter.com/TnSSAp7T24 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) October 29, 2019



En el video no se observa cuánto tiempo transcurre, sin embargo el joven no se va del lugar. Él espera hasta que el hombre inconsciente reaccione y le ayuda a sentarse, le abraza y de dice algo.



Luego, todavía tambaleándose, el hombre que había estado inconsciente hace parar un carro se sube al vehículo y se va, en ese momento llega un patrullero. Los agentes revisan al joven que tenía en su poder la jeringuilla, lo requisan, sacan de uno de sus bolsillos un pequeño paquete y luego es llevado en el patrullero.



Las imágenes fueron compartidas por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, este lunes 28 de octubre del 2019. "Estas son las amenazas que atentan contra la vida y la seguridad de todos. Hoy la @cscgye detectó a un sujeto que inyectó a una persona en estado etílico, luego la @PoliciaEcuador lo detuvo inmediatamente. Seguiremos fortaleciendo el #PlanMásSeguridad en beneficio de todos", señaló.



La Alcaldesa no dio más detalles de la detención tampoco se conoció la sustancia que habría sido inyectada en el hombre en estado etílico.