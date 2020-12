Hombre detenido en Chile golpeó su cabeza dentro de una patrulla y amenazó a agentes con culparlos

En Chile, un video viralizado en redes sociales evidenció un hecho insólito. El registro audiovisual da cuenta de que un ciudadano detenido, enojado por encontrarse en custodia de los Carabineros de la nación, insulta y amenaza al personal para luego golpear su cabeza contra el vidrio de protección que se encuentra en el interior del patrullero.

El portal de información BioBioChile confirmó la veracidad del video este jueves 17 de diciembre del 2020.

Según el medio de comunicación, el video corresponde a la aprehensión de un sospechoso de porte ilegal de un arma de fuego en la región Metropolitana de Chile.



"Voy a pegarme para que me lleven pa'l hospital. Voy a decirle que ustedes me pegaron, así de corta", les grita el hombre a los Carabineros. En los segundos siguientes se observa cómo el ciudadano golpea su cabeza repetidamente contra la estructura.



El hombre también se pronuncia sobre el delito por el cual fue detenido e increpa a los agentes policiales. Él les dice que lo habrían "cargado" -es decir, que fue inculpado- con balas o armas para justificar su aprehensión.



"No estoy ni ahí con el porte. Ustedes me lo están cargado...hablo con mi abogado", agrega.



De acuerdo con el reporte de BioBioChile, el hombre estaría relacionado con un ciudadano que fue abatido el martes 15 de diciembre del 2020 luego de evadir un control policial en La Granja, una comuna ubicada en el sur de Santiago de Chile.



Fuentes policiales indicaron al portal que ese tipo de conductas no son aisladas, sino que los sospechosos suelen hacerlo con un objetivo: evadir la detención y victimizarse.